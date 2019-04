Os carros de até R$ 50 mil que mais e menos se depreciam

São Paulo — Na hora de escolher um carro, você procura por conforto, tecnologia ou design? Para a maioria das pessoas, o que prevalece é segurança, preço e valor de mercado ao longo do tempo. Por isso, os carros chamados “populares”, mais acessíveis, ganham destaque.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil reuniu os automóveis que custam até 50 mil reais e levantou as versões que mais e menos se depreciaram após o primeiro ano de uso.

Dentre os modelos analisados, o Citroen C3 Origine Puretech 1.2 apresentou o maior índice de depreciação, com queda de 21,38% de seu valor original em seu primeiro ano de uso. A versão do C3 é seguida pelo também francês Renault Logan Expression Avantage 1.0, que soma 18,67% de queda.

Veja abaixo a lista dos carros que custam até 50 mil reais que mais se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Desvalorização: 1º ano de uso CITROEN C3 ORIGINE PURETECH 1.2 12V FLEX R$ 48.490,00 R$ 38.122,00 -21,38% RENAULT LOGAN EXPRESSION AVANTAGE 1.0 12V SCe FLEX R$ 49.180,00 R$ 39.999,00 -18,67% FORD KA SE 1.0 12V FLEX R$ 48.650,00 R$ 40.235,00 -17,30% RENAULT LOGAN EXPRESSION 1.0 12V SCe FLEX R$ 48.100,00 R$ 39.986,00 -16,87% VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE G6 1.0 12V FLEX R$ 49.990,00 R$ 41.640,00 -16,70% FIAT UNO DRIVE 1.0 6V FLEX R$ 42.900,00 R$ 35.917,00 -16,28% NISSAN MARCH S 1.0 12V FLEXSTART R$ 42.490,00 R$ 35.717,00 -15,94% NISSAN MARCH SV 1.6 16V FLEXSTART R$ 50.000,00 R$ 42.044,00 -15,91% FIAT UNO WAY 1.0 6V FLEX R$ 45.000,00 R$ 37.956,00 -15,65% VOLKSWAGEN GOL G6 TRENDLINE 1.6 8V FLEX R$ 49.350,00 R$ 41.864,00 -15,17%

Menos depreciados

O levantamento da KBB também revelou os carros que custam até 50 mil reais com os menores índices de depreciação. Para surpresa, o resultado mostrou um comportamento fora do padrão, com um índice valorizado —em que o preço de um usado é mais alto que o próprio zero-quilômetro.

Na análise de automóveis menos depreciados, o Volkswagen Gol City 1.0 4 portas Flex ganhou destaque pelo aumento de 1,5% de seu valor inicial ao longo do primeiro ano de uso. Uma forte alta do veículo, variação do câmbio —implicando diretamente em importados— e um bom posicionamento no mercado explicam a valorização, segundo a KBB.

O Chery QQ 1.0 12V Flex ficou na segunda posição no ranking com uma redução de 2,67% em seu preço após um ano de uso. Em seguida, o Volkswagen Gol City 1.0 2 portas, com 3,62% em queda, possivelmente um reflexo do bom rendimento da versão quatro portas.

Veja abaixo os carros que custam até 50 mil reais que menos se depreciam após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.