Os carros compactos básicos que menos (e mais) se depreciam

São Paulo — Os carros compactos são os preferidos do consumidor brasileiro, correspondendo a 65% do mercado nacional, segundo a Fenabrave (associação dos revendedores). Alguns fatores colaboram para isso, como o apelo de preço (geralmente mais acessíveis) e a versatilidade que eles podem oferecer.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou o nível de depreciação das versões de entrada (as mais básicas) dos modelos compactos no período de abril de 2018 ao mesmo mês de 2019.

No ranking dos veículos compactos básicos que menos se depreciaram em um ano, uma surpresa: o Chevrolet Cobalt LT 1.4 mecânico usado esteve mais caro que sua versão zero-quilômetro, com valorização de 1,84% entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2019.

Segundo a KBB, a valorização é um comportamento que pode acontecer, decorrente da forte alta do veículo, da variação do câmbio e do bom posicionamento da marca — produção de carros de qualidade e com resistência.

A menor taxa de depreciação da análise ficou com o Chery QQ Smile 1.0 mecânico, que apresentou 3,42% em queda no período analisado. Um dos motivos para o desempenho, de acordo com a KBB, é a política de recompra da montadora aplicada à toda linha QQ — ou seja, os proprietários vendem seus modelos usados para a própria marca.

Veja abaixo a lista dos carros compactos básicos que menos se depreciaram entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2019.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Depreciação: 1º ano de uso CHEVROLET COBALT Sedan 4P LT 1.4 8V FLEX Mecânico R$ 48.000 R$ 48.882 1,84% CHERY QQ Van/Minivan 4P SMILE 1.0 12V FLEX Mecânico R$ 25.990 R$ 25.101 -3,42% HONDA CITY Sedan 4P DX 1.5 16V FLEX Mecânico R$ 60.900 R$ 58.682 -3,64% VOLKSWAGEN GOL Hatchback 2P G6 1.0 12V FLEX Mecânico R$ 34.700 R$ 33.251 -4,18% RENAULT KWID Hatchback 4P LIFE 1.0 12V SCe Mecânico R$ 30.000 R$ 28.540 -4,87% HYUNDAI HB20 Hatchback 4P COMFORT 1.0 12V FLEX Mecânico R$ 41.500 R$ 39.366 -5,14% FIAT MOBI Hatchback 4P EASY 1.0 8V FLEX Mecânico R$ 30.990 R$ 29.327 -5,37% CHERY CELER Sedan 4P 1.5 16V FLEX Mecânico R$ 39.900 R$ 37.474 -6,08% VOLKSWAGEN VIRTUS Sedan 4P 1.6 16V FLEX Mecânico R$ 59.990 R$ 55.912 -6,80% FIAT GRAND SIENA Sedan 4P ATTRACTIVE 1.0 8V FLEX Mecânico R$ 42.990 R$ 40.004 -6,95%

Os que mais se depreciam

A KBB Brasil levantou também a lista dos carros compactos básicos que mais se depreciaram entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2019. O topo ficou com o Peugeot 208 Active 1.2 mecânico, que depreciou 17,86% no período.

Na segunda posição, ficou o terceiro modelo mais vendido em abril, de acordo com a Fenabrave — o Ford Ka. A versão SE 1.0 mecânico perdeu 17,47% de seu valor em um ano de uso.

Veja abaixo a lista dos carros compactos básicos que mais se depreciaram entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2019.