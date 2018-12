Os carros com os IPVAs mais caros de São Paulo em 2019

São Paulo – A Ferrari F12 é o carro que terá o IPVA mais caro do estado de São Paulo em 2019. Apenas com o valor do seu imposto, de cerca de 159 mil reais, seria possível comprar carros como o Lexus CT 200h, Jeep Compass e Audi A1 Sport — todos zero-quilômetro.

O IPVA é um imposto estadual que é pago todo ano e varia de acordo com o tipo de veículo e o combustível. Em São Paulo, proprietários de veículos movidos a gasolina e de modelos flex, por exemplo, devem pagar 4% sobre o valor de venda do carro, baseado em dados da Tabela Fipe (veja o calendário de pagamento do IPVA de 2019 em São Paulo).

Navegue pelas tabelas abaixo e veja o ranking dos 10 carros com os IPVAs mais caros do estado. A lista foi elaborada a partir de dados da tabela de IPVAs válidos para 2019, divulgada pela Secretaria da Fazenda do estado. Todos os preços citados foram retirados da Tabela Fipe.

1º lugar: Ferrari F12 TDF

IPVA 2019 R$ 159.418,04 Valor venal R$ 3.985.451 Ano de fabricação 2017

2º lugar: Lamborghini Avent S

IPVA 2019 R$ 153.816,52 Valor venal R$ 3.845.413 Ano de fabricação 2018

3º lugar: Ferrari F12 TDF

IPVA 2019 R$ 151.641,08 Valor venal R$ 3.791.027 Ano de fabricação 2016

4º lugar: Lamborghini Avent S

IPVA 2019 R$ 149.279,12 Valor venal R$ 3.731.978 Ano de fabricação 2017

5º lugar: Lamborghini Aventador

IPVA 2019 R$ 141.564,00 Valor venal R$ 3.539.100 Ano de fabricação 2017

6º lugar: Ferrari 812 Superfast

IPVA 2019 R$ 138.044,80 Valor venal R$ 3.451.120 Ano de fabricação 2017

7º lugar: Lamborghini Avent Road

IPVA 2019 R$ 121.134,28 Valor venal R$ 3.028.357 Ano de fabricação 2015

8º lugar: Ferrari GTC4Lusso

IPVA 2019 R$ 121.004,80 Valor venal R$ 3.025.120 Ano de fabricação 2018

9º lugar: Lamborghini Aventador

Valor do IPVA R$ 120.213,92 Valor venal R$ 3.005.348 Ano de fabricação 2016

10º lugar: Ferrari 488 Spider