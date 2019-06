Os carros automáticos que mais e menos se depreciam

São Paulo — A popularização do câmbio automático trouxe diversos modelos de carros sem o pedal da embreagem para o mercado brasileiro. A pedido do site EXAME, a KBB Brasil listou as 10 versões desses modelos com os maiores e menores índices de depreciação, independentemente do segmento ou faixa de preço, entre maio de 2018 e o mesmo mês de 2019.

O resultado do levantamento da KBB apresentou um comportamento fora do padrão, com alguns índices valorizados, em que o preço de um usado hoje é mais alto que o mesmo veículo zero-quilômetro há um ano.

O Subaru Forester XT turbo 2.0 16V ganhou destaque pela valorização de 3,19%. Em seguida, o Honda CR-V Touring 1.5 turbo flex valorizou 0,12% em relação ao seu valor inicial ao longo do primeiro ano de uso.

Segundo a KBB, uma forte alta do veículo, variação do câmbio — implicando diretamente em importados — e um bom posicionamento no mercado explicam essa ocorrência.

Os demais modelos do ranking apresentaram taxas de depreciação inferiores a 4%, sendo 60% da lista composta por SUVs. A versão menos depreciada foi a Audi TT Conversível Ambition 2.0 TFS9 Stroni que teve perda de 0,36% em seu valor.

Veja abaixo os carros automáticos que menos se depreciaram entre maio de 2018 e maio de 2019, segundo a KBB Brasil.

VEÍCULO/VERSÃO Modelo 2018 – 0KM Modelo 2018 – Usado Depreciação: 1º ano de uso SUBARU FORESTER SUV/Crossover 4P XT TURBO 2.0 16V CVT Automático R$ 150.000 R$ 154.782 3,19% HONDA CR-V SUV/Crossover 4P TOURING 1.5 TB CVT FLEX Automático R$ 179.900 R$ 180.117 0,12% AUDI TT Convertible 2P ROADSTER AMBITION 2.0 TFSI STRONIC Automático R$ 290.990 R$ 289.954 -0,36% LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV/Crossover 4P HSE DYNAMIC 4.4 V8 Diesel Automático R$ 537.000 R$ 532.985 -0,75% LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SUV/Crossover 4P HSE DYNAMIC 3.0 SDV6 Diesel Automático R$ 496.200 R$ 490.965 -1,06% PORSCHE PANAMERA Coupe 4P 4S 2.9 V6 PDK8 Embreagem Automatizada R$ 711.000 R$ 702.999 -1,13% HYUNDAI HB20S Sedan 4P EDICAO COMEMORATIVA 5 ANOS 1.6 16V AT FLEX Automático R$ 64.000 R$ 62.935 -1,66% HYUNDAI ELANTRA Sedan 4P 2.0 16V AT6 FLEX Automático R$ 80.000 R$ 78.082 -2,40% JEEP WRANGLER SUV/Crossover 2P SPORT 3.6 V6 Automático R$ 194.000 R$ 188.370 -2,90% LAND ROVER DISCOVERY SUV/Crossover 4P S 3.0 V6 TD6 Automático R$ 333.400 R$ 323.095 -3,09%

Os mais depreciados

O levantamento de veículos automáticos mais depreciados tem três diferentes modelos da montadora Volvo. O sedã S60 Momentum T-4 Drive-E FWD 2.0 turbo mostrou queda de 31,89%, seguido pelo V60 Wagon Momentum T4 Drive-E FWD 2.0 turbo, com taxa de 30,33% em depreciação no primeiro ano de uso. Já o XC90 Inscription AWD T6 Drive-E 2.0 AT8 teve 26,96% de perda de valor no período analisado.

Veja abaixo os carros automáticos que mais se depreciaram entre maio de 2018 e maio de 2019, segundo a KBB Brasil.