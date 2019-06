Os carros 4×4 que mais e menos se depreciam

São Paulo — Quem gosta de trilhas e estradas de terra precisa de carros com tração 4×4. Além de oferecer um melhor controle do veículo, o mecanismo garante diversão e segurança nos passeios.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou o nível de depreciação dos automóveis com tração nas quatro rodas mais vendidos de 2018. Foram considerados todos os modelos que possuem uma versão 4X4, sendo utilizada a mais completa disponível.

Os veículos do levantamento vieram do acumulado de vendas de 2018, de acordo com a Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores). São eles: Jeep Compass, Fiat Toro, Jeep Renegade, Toyota Hilux, Ford Ecosport, Chevrolet S10, Renault Duster, Ford Ranger, Volkswagen Amarok e Toyota SW4.

O ranking começa com o último dos modelos mais vendidos como o menos depreciado. O SUV Toyota SW4 SRX DIAMOND 4X4 2.8 turbo apresentou queda de 5,45% em seu valor após um ano de uso. Em seguida, o Volkswagen Amarok CD Highline 4Motion perdeu 7,81%.

Para o estudo, foram considerados seis modelos de cotação zero-quilômetro para 2019 e os demais em 2018 — isso não implica em alterações, uma vez que a depreciação em um ano é realizada pela comparação entre o veículo novo no passado e o usado atualmente.

Veja abaixo a lista dos carros 4×4 que mais e menos se depreciaram após um ano de uso, segundo a KBB Brasil.