Os bancos e as fintechs com melhor custo-benefício do país

São Paulo – O Nubank foi considerada a instituição financeira com melhor custo-benefício do país. É o que aponta o novo estudo da CVA Solutions divulgado com exclusividade por EXAME. O estudo avalia desde canais de atendimento ao consumidor (como serviços bancários pelo celular, atendimento telefônico) até o custo dos produtos oferecidos. A pesquisa foi respondida por 6.150 pessoas de todo o país que possuem conta corrente em banco.

O banco Inter e o Sofisa aparecem na segunda e na terceira colocação do ranking, respectivamente. Ao avaliar as 10 primeiras colocações, nota-se os bancos digitais são a maioria. O Neon aparece na quinta colocação, seguido pelo Next e Original. A preferência dos consumidores por esses bancos se deve, principalmente, pelos custos competitivos, já que oferecem tarifas gratuitas aos consumidores.

Sandro Cimatti, sócio-diretor da CVA Solutions, explica que as fintechs vencem pela praticidade, simplicidade e pelo custo mais competitivo. “As fintechs conquistaram pela boa experiência oferecida ao cliente.” Ele acrescenta que a conta digital é o primeiro contato do consumidor com a fintech. “Se ele gostar da experiência, ele passa a utilizar cartão de crédito, faz empréstimos e até investimento.”

Os bancos tradicionais também aparecem no ranking. Nesse caso, os destaques são as contas voltadas ao segmento de clientes de alta renda. O Itaú Personnalité é melhor posicionado entre eles, na quarta colocação. A lista dos 10 primeiros tem ainda Santander Van Gogh (8ª) e Bradesco Prime (9ª).

Cimatti explica que os benefícios dessas contas são bem avaliados pelos usuários. Benefícios que vão desde atendimento personalizado até consultoria financeira. Sobre as custos, apesar de algumas tarifas serem um pouco mais caras do que nos outros segmentos, muitos clientes conseguem isenção devido ao relacionamento com o banco. Veja a lista completa abaixo: