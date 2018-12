Os bancos, corretoras e fintechs mais buscados para investir em 2018

São Paulo – No mundo dos investimentos pessoais, o ano foi de ascensão de bancos digitais, plataformas online de corretoras e fintechs, as startups que criam inovações nas finanças. O site buscador de investimentos Yubb levantou as empresas de investimentos mais buscadas em 2018 por pessoas físicas que investem na internet.

A pesquisa considerou bancos médios — com ativos totais de até 100 bilhões de reais —, corretoras e distribuidoras e fintechs.

Bancos médios

Em primeiro lugar no ranking, o banco BTG Pactual investiu em marketing em 2018, contratou youtubers e expandiu a oferta de investimentos e outros títulos. Na mesma linha, o banco Inter lançou uma plataforma de investimento e o banco BMG melhorou a plataforma BMG Invest.

Os próximos da lista — Daycoval, Pan, Parana Banco e Pine Online — aumentaram a oferta de CDBs com liquidez diária e retorno alto, o que pode explicar a demanda em um ano conturbado como 2018.

Posição Instituição Variação das buscas entre 2017 e 2018 1º BTG Pactual Digital 34,25% 2º Banco Inter 47,14% 3º BMG Invest 87,69% 4º Daycoval 10,21% 5º Pan 11,87% 6º Paraná Banco 11,32% 7º Pine Online -9,65% 8º Agibank 5,03% 9º BS2 47,88% 10º Sofisa Direto -39,33%

Corretoras e distribuidoras

O grupo XP investiu pesado em marketing e cresceu em 2018. Luciano Huck foi garoto-propaganda da corretora XP Investimentos, Neymar, Evaristo Costa e vários youtubers participaram de campanhas da corretora Rico e a corretora Clear anunciou taxa zero para investir em Bolsa.

Já a Ouroinvest DTVM, em segundo lugar no ranking, distribuiu algumas das melhores rentabilidades do ano em muitos produtos.

Posição Instituição Variação das buscas entre 2017 e 2018 1º XP Investimentos 257,58% 2º Ourinvest DTVM 181,63% 3º Rico Investimentos 177,42% 4º Toro Investimentos Não disponível 5º Modalmais 94,31% 6º Clear Investimentos 136,22% 7º Órama Investimentos 28,01% 8º Genial Investimentos 10,08% 9º Nova Futura Investimentos Não disponível 10º Mirae Corretora Não disponível

Fintechs

Em primeiro lugar no ranking, a plataforma online PoupaBrasil tem investimentos de renda fixa rentáveis de financeiras, como LCs e RDBs. Outras fintechs entre as mais buscadas são de investimentos alternativos, como P2P, crowdfunding e ações, em um ano em que a taxa básica de juro foi a mais baixa da história.

Já os robôs de investimento, nos últimos lugares entre os investimentos mais buscados, bateram altas rentabilidades em 2017, mas não performaram tão bem em 2018.

Posição Instituição Variação das buscas entre 2017 e 2018 1º PoupaBrasil 81,29% 2º Nexoos 109,54% 3º Kavod Lending 125,33% 4º SmarttBot 32,00% 5º Urbe.me 11,57% 6º Warren Brasil -9,36% 7º Magnetis -15,23% 8º Biva -2,40% 9º Vérios -14,87% 10º Monetus -36,41%

Metodologia

O estudo levou em conta as buscas realizadas por meio do buscador de investimentos Yubb, que recebeu 41 milhões de buscas em 2018 e 20 milhões de buscas em 2017.

Como o volume de buscas foi maior este ano do que no ano passado, as variações percentuais de ascensão ou declínio foram calculadas de forma relativa, para não prejudicar a análise estatística.