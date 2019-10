Os bancos com mais reclamações no terceiro trimestre, segundo o BC

São Paulo – Bradesco e Santander voltaram a liderar a lista de bancos com os maiores índices de reclamações no terceiro trimestre, consideradas as cinco maiores instituições financeiras do país (Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Banco do Brasil e Santander). O ranking é divulgado trimestralmente pelo Banco Central.

O Bradesco registrou um índice de 24,16 e, o Santander, de 21,03. Os dois principais bancos públicos do país – a Caixa e o BB – vêm logo depois, com 19,13 pontos e 18,97 pontos, respectivamente. São seguidos pelo Itaú, com 14,46. Todas as cinco instituições financeiras, contudo, reduziram a proporção de reclamações em relação ao trimestre passado.

O índice de reclamação é calculado pelo BC em uma conta que leva em consideração a quantidade de reclamações procedentes recebidas por cada instituição em proporção à sua quantidade de clientes (o número de reclamações é multiplicado por 1.000.000 e dividido pelo total de clientes).

O líder de reclamações no segundo trimestre entre as instituições de grande porte (aquelas com mais 4 milhões de clientes) continua a ser o Banco Pan, cujo índice de reclamações no trimestre foi de 149,58 pontos, de acordo com o BC.

Bancos pequenos mais reclamados

Entre os bancos e financeiras de porte menor – com menos de 4 milhões de clientes -, o ranking continua a ser liderado pela Facta Financeira, com um índice de reclamações de 1.782,23, seguida pelo conglomerado Safra (730,68) e pelo banco Continental (729,92).

Veja abaixo as 10 mais reclamadas no terceiro trimestre, por porte, de acordo com o BC:

Bancos e financeiras grandes (mais de 4 milhões de clientes)

Instituição Índice de reclamações Reclamações procedentes Total de clientes Pan 149,58 646 4.318.631 BMG 82,33 376 4.566.863 Bradesco 24,16 2.409 99.684.907 Banrisul 22,57 110 4.873.088 Santander 21,03 976 46.395.772 Banco do Brasil 19,13 1.264 66.072.966 Caixa 18,97 1.775 93.525.623 Votorantim 14,83 91 6.133.287 Itaú 14,46 1.169 80.803.452 Banco CSF 9,44 64 6.776.626

Bancos e financeiras pequenas (menos de 4 milhões de clientes)