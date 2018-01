Os bancos com mais reclamações no 4º trimestre de 2017

São Paulo – Pelo segunda vez consecutiva, o Santander liderou o ranking de reclamações contra bancos e financeiras no quarto trimestre de 2017, segundo o Banco Central. A instituição recebeu 1.700 queixas e atingiu o índice de 42,87 pontos no período.

Em segundo lugar, ficou a Caixa, com 2.913 reclamações e índice de 33,24 pontos. O banco público pulou da terceira para a segunda posição de um trimestre para o outro. Bradesco e Banrisul ocuparam a terceira e a quarta posição, respectivamente.

Nessa lista, estão os bancos e as financeiras com mais de 4 milhões de clientes. O BC calcula o ranking a partir das demandas do público registradas nos seus canais de atendimento: internet, aplicativo BC+Perto, correspondência, presencialmente ou telefone (145).

O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas precedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1 milhão. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição.

No quarto trimestre, o BC registrou um total de 9.995 reclamações tidas como procedentes, ou seja, que infringem normas do BC ou do Conselho Monetário Nacional (CMN). No terceiro trimestre, o BC registrou um total de 10.780 reclamações.

Confira o ranking completo de bancos e financeiras com mais de 4 milhões de clientes que mais receberam reclamações no quarto trimestre de 2017:

Banco Índice (em pontos) Reclamações reguladas procedentes Clientes 1. Santander 42,87 1.700 39.649.999 2. Caixa Econômica Federal 33,24 2.913 87.613.949 3. Bradesco 25,63 2.438 95.112.012 4. Banrisul 25,06 114 4.548.099 5. BB 24,5 1.524 62.181.281 6. Itaú 15,65 1.165 74.422.206 7. Votorantim 12,5 51 4.078.779 8. Midway 5,05 35 6.920.266 9. Pernambucanas Financiadora 3,01 14 4.646.956 10. Banco do Nordeste 0,15 1 6.276.307

Bancos e financeiras menores

Entre os bancos e financeiras com menos de 4 milhões de clientes, a Facta Financeira liderou o ranking de reclamações do BC no quarto trimestre de 2017. A instituição recebeu 20 queixas e atingiu o índice de 497,87 pontos no período.

Em segundo lugar, ficou o Sofisa, com 16 reclamações e índice de 170,22 pontos. Confira no site do BC o ranking completo de bancos e financeiras com menos de 4 milhões de clientes mais reclamados no quarto trimestre de 2017.

Principais motivos de queixas

O principal motivo de queixas foi irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações e serviços, com 1.894 ocorrências.

Na sequência, com 1.580 casos, aparece oferta ou prestação de informação a respeito de produtos e serviços de forma inadequada. Irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou ou legitimidade das operações e serviços relacionados a cartões de crédito somaram 1.115 reclamações.

Confira no site do BC o ranking completo de reclamações mais frequentes por assunto.