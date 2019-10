Os bairros com aluguéis mais rápidos e rentáveis em São Paulo e no Rio

São Paulo – Entre os bairros mais valorizados do eixo Rio-São Paulo o Leblon, no Rio, tem o metro quadrado mais caro para venda, com preço de 21 mil reais. No entanto, o tempo de espera para alugar uma unidade no bairro é de apenas 21 dias, menos da metade do tempo de bairros mais valorizados de São Paulo.

É o que aponta um levantamento feito pela área de classificados do Mercado Livre, com dados históricos encerrados no segundo trimestre do ano.

Bairros paulistanos como Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Moema permanecem vagos em média por 50 dias. Em Ipanema, o período costuma ser de 32 dias, enquanto, na Lagoa, 24.

Para Luis Paulo Santos, diretor de Classificados Brasil do Mercado Livre, o comportamento pode ser explicado pela concentração de bairros valorizados no Rio. “No Rio a concorrência é menor em regiões fora da Zona Sul. Como consequência, a demanda é muito alta em apenas uma região. Em São Paulo, há bairros de classe média alta em todas as zonas da cidade”.

Veja abaixo os principais resultados da pesquisa sobre os bairros mais valorizados nas duas cidades:

Bairro Preço m² para venda Preço médio do aluguel Rentabilidade Vacância Leblon (RJ) R$ 21 mil R$ 4,2 mil 3,10% 21 Ipanema (RJ) R$ 19 mil R$ 5,2 mil 4,20% 32 Lagoa (RJ) R$ 16 mil R$ 4,1 mil 3,60% 24 Vila Nova Conceição (SP) R$ 14,4 mil R$ 5,7 mil 5,70% 50 Itaim Bibi (SP) R$ 13,3 mil R$ 6,1 mil 5,70% 54 Vila Olímpia (SP) R$ 13 mil R$ 5,5 mil 6,50% 42 Botafogo (RJ) R$ 12,9 mil R$ 3,5 mil 4,10% 22 Cidade Monções (SP) R$ 12,6 mil R$ 6,9 mil 7,80% 59 Copacabana (RJ) R$ 12,5 mil R$ 3 mil 3,80% 23 Moema (SP) R$ 12,3 mil R$ 4,7 mil 6% 45

Mais rentáveis

A pesquisa também mostra que nem sempre o bairro com o metro quadrado mais caro traz maior rentabilidade.

Nessa lista, a primeira colocação fica com Indianópolis, na zona sul de São Paulo. O dono de imóvel que alugar a propriedade tem em média 9,6% de rentabilidade ao ano. Em Higienópolis, um dos bairros mais valorizados de São Paulo, a porcentagem é de 3,8%. “Indianópolis é um bairro que fica próximo ao aeroporto de Congonhas e não tem muitos prédios. Une pouco oferta e uma localização atrativa”.

No Rio de Janeiro, Vargem Pequena, bairro da zona Oeste, tem rentabilidade média de 6,4%, enquanto o badalado Leblon tem a menor da lista: 3,1%

Maiores preços

Quando se trata de preços de aluguéis, o destaque é a capital paulista, que contempla os bairros com os aluguéis mais caros do eixo Rio-São Paulo.

Cidade Monções, com valor mensal cotado a 6,9 mil reais, Indianópolis, a 6,3 mil reais, e Itaim Bibi, a 6,1 mil reais, encabeçam o ranking.

Dicas

Investir em imóveis requer conhecimento e visão de longo prazo.

O investidor que busca rentabilidade com aluguéis de imóveis deve levar em consideração que quanto maior o imóvel, maior pode ser seu tempo de vacância.

O ideal é buscar imóveis com menor metragem em regiões mais valorizadas, que em geral são alugados mais rapidamente.

Também deve se considerar os custos extras com impostos e valor de condomínio, que compõem o preço final de locação.

Nesse ponto, imóveis novos, com estrutura enxuta, oferecem vantagens. “A chance de que imóveis novos tenham taxas altas de condomínios por conta de uma má administração no passado é menor”, conclui Santos, do Mercado Livre.