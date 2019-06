Os 50 carros usados que menos se desvalorizaram desde o início do ano

São Paulo — Os veículos com motorização 1.0 e flex continuam sendo os que menos se desvalorizam no mercado de usados, segundo um levantamento feito pela Auto Avaliar, plataforma de vendas de carros usados e seminovos utilizada por 75% das concessionárias e lojistas multimarcas do país.

O veículo da modalidade que menos se desvalorizou este ano foi o Volkswagen Voyage 8V (2013), com uma variação negativa de 1,6%, passando de um preço médio de 20.771 reais para 20.435 reais no acumulado de janeiro a 30 de maio de 2018 em relação ao mesmo período deste ano.

Outro veículo que teve pouca redução no ticket médio é o Ford Ka 12V (2015), que tem sido vendido a um preço médio de 25.718 reais neste início de 2019, o que significa uma desvalorização de 2,3% em relação ao mesmo período de 2018: 26.320 reais.

A plataforma da Auto Avaliar é usada por mais de 2,7 mil concessionárias e 30 mil lojistas multimarcas no país. Apesar de o mercado de usados ter tido retração de 1,2% em abril, segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o comércio eletrônico de modelos de usados ainda está crescendo.

A Auto Avaliar registrou alta de 44,6% nas vendas, ao negociar mais de 53 mil unidades de janeiro a maio. No mesmo período de 2018, foram quase 37 mil veículos. “Esse resultado demonstra a expressividade da venda online de carros usados e seminovos no Brasil. Trata-se de um segmento que só tende a crescer, em linha com os novos hábitos de consumo, em que a tecnologia dita novas tendência e padrões de comportamento”, disse J. R. Caporal, presidente e fundador da Auto Avaliar.

Veja abaixo os 50 carros usados e seminovos que menos se desvalorizaram entre janeiro e maio de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a plataforma Auto Avaliar.