Os 18 fundos multimercados que renderam mais que o CDI em maio

Poucos fundos multimercados conseguiram superar o CDI de 0,49% em maio. A maioria, 180 de 250, estavam com prejuízo até dia 29, última cota disponível. E, dos que conseguiram se manter no azul, 18 superaram o referencial da renda fixa.

No levantamento feito pelo Portal do Pavini com a ferramenta de fundos da Economática, há ganhos de até 8,52% em maio, caso do Vista Multiestratégia.

Há ainda o BB Multimercado Contrarian, que como o nome já diz aposta em um cenário contrário ao da maioria do mercado. O fundo se saiu bem em maio, mas tem um resultado fraco no ano, 0,42%, e muito ruim em 12 meses, com queda de 15,53%, indicando que os contrários vêm sofrendo com a melhora dos mercados brasileiros, pelo menos até abril.

Outro destaque é o Gávea Macro, da gestora do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que havia se saído mal no ano passado e, este ano, mudou de estratégia e conseguiu um ganho de 3,34% no mês e 6,92% no ano.

A gestora Absolute também conseguiu um bom resultado com três de seus fundos.

Veja abaixo os fundos que se saíram bem no mês: