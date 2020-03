Os 100 fundos que mais ganharam com a crise do coronavírus

Neste ano a bolsa de valores já acumula diversas suspensões de negociações e uma queda de mais de 30%, enquanto o dólar vem sendo cotado acima de 5 reais. Apesar do cenário turbulento, alguns fundos de investimentos conseguem distribuir retornos aos seus cotistas, ou ao menos se defendem bem no cenário caótico. É o que mostra um levantamento do professor William Eid, da FGV, para a EXAME.

Desde o início do ano, com a escalada do temor em relação ao coronavírus, até o dia 13 de março, cerca de 500 fundos dentre mil analisados conseguiram ficar no azul. Mas não foi fácil: menos de 70 deram retorno maior do que 1%.

Entre eles, a valorização chega a 20%. É o caso de fundos cambiais do Itaú e de outros grandes bancos, como Santander e Banco do Brasil, além de Votorantim. Em seguida, vem o fundo de ouro da Órama, com alta de 18,72% no período.

Luciana Seabra, analista, mestre em economia e CEO da casa de análises Spiti, acredita que seja natural essa liderança, já que estamos falando de fundos defensivos para cenários de crise. “Nós sempre recomendamos os fundos mais baratos que aplicam em dólar e ouro. Eles devem corresponder a uma parte pequena do portfólio, de 5% a 7,5%, (5% em dólar e 2,5% em ouro) e serem encarados como um seguro para esses momentos. Para isso, preferimos os que não têm crédito privado na carteira”.

Dos listados, Seabra indica o fundo cambial do banco Votorantim, e o fundo de ouro da Órama. Ambos têm aplicação mínima de 1 mil reais e podem ser encontrados em mais de uma plataforma de investimento. “Apesar de o ouro não defender bem como o dólar em crises, em momento de caos máximo, com BCs injetando liquidez no mercado, a commoditie cumpre esse papel. Portanto, é bom ter um de cada na carteira”. Com a queda recente do metal, Seabra acredita que seja um bom momento para comprar fundo de ouro. “Toda posição deve ser montada aos poucos, para conseguir um bom valor médio”.

A ideia é que, nesse momento, quando os fundos registrarem retorno de 20%, o investidor saque o excesso e volte à composição de 5% original. “Esse dinheiro pode ser usado para comprar fundos da bolsa que caíram 20%. Dessa forma, o investidor recupera o equilibrio da carteira”.

Pessimistas ganharam

O que Seabra chama atenção do investidor é para além dos fundos defensivos. É o caso de fundos da família Hedge Plus, do Itaú, que ganharam mais de 11% no período, e os fundos Macro pertencentes a casas renomadas, como Gávea, do ex-diretor do BC Armínio Fraga, e Adam Capital. Ambos aparecem na lista dos que mais ganharam: 5,29% e 5,27%, respectivamente.

A analista pondera que a família de fundos do Itaú, apesar de mostrar consistência ao longo dos anos, fica muito tempo fechada ao pequeno investidor, e abriu apenas recentemente para captação, quando o seu time de gestão mudou.

Já os fundos citados da Adam Capital e da Gávea vinham andando de lado há cerca de dois anos. “Eles perdiam em janelas para o CDI porque têm teses de investimentos menos otimistas do que a maioria dos gestores. Recomendo ter gestores com visões diferentes na carteira. Essa é a verdadeira diversificação e talvez a maior lição para o investidor nessa crise”.

Receita de proteção

Dentre os oito fundos cambiais que lideram a lista dos que mais deram retorno no período, quatro deles são do Itaú. Segundo a asset do banco, os fundos buscam replicar o comportamento do dólar, que teve alta expressiva no período. Esses fundos usam como referência o dólar da B3 que possui o ticker BMFXTWO Index na Bloomberg. Para se expor à moeda, o banco utiliza derivativos (contratos futuros de dólar).

Já o bom desempenho da família Hedge Plus, segundo o banco, foi porque a equipe de gestão já vinha mais conservadora com dados preliminares da economia brasileira de fevereiro, ao mesmo tempo em que o BC comunicava a intenção de interromper o ciclo de corte de juros.

Em paralelo o banco fez nos fundos uma posição vendida em bolsa brasileira via opções, em função do posicionamento técnico do mercado em conjunto com a indicação de piora de dados de atividade. Dessa forma, quando a volatilidade de mercado aumentou, foi possível reduzir consideravelmente o risco total do portfólio.

Seguindo os fundos cambiais, está o fundo de ouro da Órama. Hugo Azevedo, superintendente comercial da gestora, ressalta que o ouro sozinho não foi responsável pelo bom desempenho: o fundo também aplica em dólar. “Esse é nosso diferencial em relação ao mercado. Se todo mundo começar a comprar ouro, é um segundo componente de valorização atualmente. Mas o inverso é verdadeiro também, e o fundo pode ter perdas duplicadas. Nao temos hedge: essa proteção ajuda a não perder muito, mas limita ganhos também”.

Azevedo lembra que o ouro, puro, é um ativo de risco como as ações, apesar de se valorizar nos últimos anos. “O metal é naturalmente volátil. Nas últimas semanas, por exemplo, registrou queda”. O objetivo do investidor que adquire a cota do fundo, ressalta, não deve ser ganhar dinheiro com ele, mas criar uma reserva de emergência durante uma crise. “A porção do fundo na carteira deve aumentar conforme o risco do portfólio”.

