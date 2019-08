Os 10 SUVs que mais desvalorizaram no semestre

São Paulo – Confortáveis, espaçosos e potentes, os carros SUVs caíram no gosto dos brasileiros e, apesar dos preços mais salgados, já marcam presença entre os carros mais vendidos do país este ano. Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores), os SUVs correspondem a 25,67% de todos os carros novos emplacados no primeiro semestre deste ano.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil levantou quais as versões que mais desvalorizam do segmento de SUVs compactos vendidos no país.

No topo da lista está o Mercedes-Benz GLA, com depreciação de quase 20% em seis meses. Em janeiro, o carro era vendido pelo preço de R$ 379.900, enquanto em junho, o mesmo modelo do carro usado era vendido por R$ 310.150,00.

Já na segunda colocação está o Ford New Ecosport, com desvalorização de 14,9%, seguido pelo Jeep Compass, com 13,66%. Confira abaixo a lista com os 10 que mais desvalorizam de janeiro a junho deste ano: