Os 10 SUVs mais baratos do Brasil

São Paulo — Ter um SUV é o sonho de consumo de muitos amantes de carros no Brasil, mas os preços desses veículos não são para todos os bolsos. A pedido do site EXAME, a Kelley Blue Book, referência internacional no segmento, listou as 10 opções mais baratas de SUVs e Crossovers do mercado.

Como a maioria dos veículos levantados se trata de versões de entrada (as mais básicas), só há uma opção automática entre as mais acessíveis, o que é uma desvantagem para o restante, considerando que modelos sem o pedal da embreagem são os preferidos entre os consumidores de utilitários esportivos.

Os chineses foram os grandes responsáveis por baixar a média de preços da lista —dos 10 carros citados, quatro pertencem a marcas do país asiático. Os valores indicados são “chave na mão”, que incluem também os gastos extras, como DPVAT, IPVA, emplacamento e custos administrativos. Confira abaixo o levantamento completo.

1º) JAC T40 1.5 – R$ 59.990

2º) Lifan X60 Talent S 1.8 – R$ 67.990

3º) JAC T5 1.5 – R$ 67.990

4º) Ford Ecosport SE Direct 1.5 – R$ 68.690

5º) Renault Duster Expression 1.6 – R$ 69.990

6º) Nissan Kicks S 1.6 – R$ 72.990

7º) Peugeot 2008 Allure 1.6 – R$ 72.990

8º) JAC T6 2.0 – R$ 74.990

9º) Jeep Renegade Custom 1.8 – R$ 75.790

10º) Hyundai Creta Attitude 1.6 – R$ 76.350