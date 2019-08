Os 10 planos de celulares com melhor custo-benefício do país

São Paulo – Um levantamento realizado pela startup Melhor Plano, especializada em comparação de planos de telefonia, apontou os planos com melhor custo-benefício do país. No topo do ranking, está o plano TIM Controle 5GB + 3,5GB (portabilidade).

O plano foi eleito com melhor custo-benefício, combinando um bom preço (a partir de 65 reais por mês), boa quantidade de internet, aplicativos ilimitados (Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Telegram e Waze) e boa avaliação de qualidade.

No segundo lugar do ranking está o plano Oi Controle TOP – 50GB, da Oi, por 100 reais mensais. O plano se destaca por ter maior quantidade de GB do ranking e melhor preço por GB, além dos aplicativos ilimitados. Outro vantagem, segundo a startup, é que possível cancelar ou trocar sem ter que esperar um tempo mínimo determinado pela operadora.

Na terceira colocação também está o plano Oi Controle Intermediário- 12GB. O plano se destaca pela segunda maior quantia de GB de internet por mês e o segundo melhor preço por GB. Além disso, não demanda fidelidade, com isso, se o consumidores quiser trocar de plano, não pagará multa.

Confira o ranking completo abaixo:

Empresa Plano Benefícios Preço TIM Tim Controle 5GB + 3,5GB (conta digital + fidelidade) Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger, Telegram, Waze ilimitado e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil R$64,99 Oi Oi Controle TOP – 50GB Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp e Messenger ilimitado. Até 4 dependentes por mais R$30,00 cada, Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e sem fidelidade R$99,90 Oi Oi Controle Intermediário- 12GB Facebook, Messenger e WhatsApp ilimitado. Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e s em fidelidade R$49,99 Oi Oi Controle Básico – 6GB Messenger e WhatsApp ilimitado, ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil R$39,99 TIM Tim Controle 4GB + 2,5 GB na fidelidade, conta digital e débito automático Instagram, Facebook, Twitter sem descontar da franquia por 3 meses, WhatsApp, Messenger, Telegram, Waze ilimitado e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil R$54,99 Claro Claro Controle – 5GB com fidelidade Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Cabify e Waze ilimitado e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil R$64,99 Vivo Vivo Controle 4,5 GB – Conta Digital WhatsApp, Waze, Cabify e Moovit ilimitado

Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil R$99,99 Claro Claro Controle – 4GB com fidelidade (portabilidade) WhatsApp, Cabify e Waze ilimitado

Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil R$44,99 Vivo Vivo Controle 5,5 GB – Conta Digital WhatsApp, Waze, Cabify e Moovit ilimitado e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil R$69,99

Metodologia

A startup utiliza 10 categorias de avaliação separadas em critérios que avaliam o plano separadamente e critérios que avaliam o desempenho geral da operadora. Alguns deles são: preço total mensal, preço por GB, ligações para outras operadoras, aplicativos ilimitados, cobertura 4G segundo dados da Teleco, avaliação de qualidade da Anatel e avaliação do site Minha Conexão.

As categorias foram pontuadas em uma escala de 0 a 10, seguindo a proporção dos valores de cada plano. Por fim, os planos foram ranqueados em duas etapas; a primeira a partir da média das pontuações nos critérios de avaliação dos planos; a segunda combinando uma média ponderada dos critérios de qualidade com os critérios de avaliação dos planos.

Todos os preços e benefícios dos pacotes foram consultados para a localização da cidade de São Paulo, por apresentar uma maior variedade de ofertas e disponibilidade das operadoras. A consulta ocorreu entre os dias 17 a 29 de julho de 2019.