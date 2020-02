Os 10 destinos mais baratos para viajar em 2020

São Paulo – Brasileiros que queiram aproveitar os feriados de 2020 para viajar, sem gastar muito, devem optar por destinos como Buenos Aires, na Argentina; Montevidéu, no Uruguai; e Santiago, no Chile. Esses são os destinos mais baratos para 2020, segundo levantamento anual da agência de viagens Kayak.

A categoria destaca os destinos que registram uma combinação de passagens aéreas e hospedagem baratas, com base no histórico de preços na plataforma nos últimos anos.

A maior parte do ranking é composta por destinos na América Latina. A vantagem? Voos mais curtos e mais baratos em relação a outros destinos estrangeiros, o que faz com que seja possível visitá-los em um feriado prolongado.

Veja abaixo a lista dos destinos mais econômicos divulgada pelo Kayak:

Cidade Economia em relação à média de preços Antecedência ideal para a compra de passagem Buenos Aires -55% 4 meses Montevidéu -53% 3 meses Santiago -49% 2 meses Lima -33% 4 meses Curitiba -30% 4 meses Vitória -25% 4 meses Bogotá -24% 2 meses Belo Horizonte -22% 4 meses Bariloche -20% 4 meses Cartagena -18% 3 meses

As datas de viagem consideradas foram de 16/11/2018 a 15/11/2019.

Foram considerados os principais destinos de voo, entre os 100 mais pesquisados, com o menor custo médio geral de viagem.

A diferença percentual é baseada na comparação com o custo total da viagem na América do Sul para as datas de viagem e pesquisa indicadas.

O Kayak definiu uma “viagem” como “um voo de ida e volta + três noites em hotel”.

Os destinos incluem propriedades com 4 ou mais estrelas com base no número de propriedades disponíveis, ordenadas pelo resultado das pesquisas. Propriedades com menos de 4 estrelas foram excluídas da lista.