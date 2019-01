Os 10 destinos mais baratos para viajar ainda neste verão

São Paulo – Quer viajar ainda neste verão, mas não sabe para onde e está com grana curta? O site buscador de viagens Kayak levantou os dez destinos no Brasil e na América Latina com os melhores preços médios de passagem aérea para viajar até 1º de abril, partindo de São Paulo.

Entre as opções nacionais, Curitiba, Brasília e Florianópolis são os destaques. Na América Latina, os destinos mais baratos são Santa Cruz de La Cierra, na Bolívia, Montevidéu, no Uruguai, e Assunção, no Paraguai.

A antecedência ideal para comprar passagens aéreas é de um mês para destinos nacionais e de quatro meses para destinos internacionais. “Quem deseja viajar ainda neste verão deve comprar as passagens o quanto antes, porque os preços tendem a subir”, diz Eduardo Fleury, líder de operações do site Kayak no Brasil.

Quem já tiver um destino em mente para os próximos meses pode ativar um alerta de preços no site para saber quando as passagens estarão mais em conta. Quem ainda não definiu um destino pode usar a ferramenta “Explore” para mapear todas as cidades para as quais consegue voar dentro do orçamento.

A seguir, confira os destinos com os melhores preços médios de passagens de ida e volta para viajar até 1º de abril.

Nacionais

Destino Preço médio da passagem Curitiba R$ 403 Brasília R$ 410 Florianópolis R$ 450 Vitória R$ 497 Belo Horizonte R$ 528 Porto Alegre R$ 599 Cuiabá R$ 653 Goiânia R$ 658 Foz do Iguaçu R$ 803 Fortaleza R$ 808

Internacionais