Os 10 carros que menos depreciaram no Brasil em 2019

São Paulo – O Toyota Hilux foi o carro que menos depreciou em 2019. Segundo o levantamento da KBB Brasil, o modelo em vez de depreciar, acabou se valorizando, após um ano de uso. Ou seja, o valor do carro usado é mais caro do que o 0 km no passado.

Pode parecer estranho, mas isso ocorre quando o veículo sofre uma forte alta, uma variação do câmbio, além do bom posicionamento da marca no mercado. A depreciação usa o valor do veículo 0 Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre considerando o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil, que tem regras muito estritas.

No segundo lugar no ranking entre os veículos que menos depreciaram está o Peugeot 3008 SUV. Em seguida aparecem dois carros da Volks, Golf e o Fox, que perderam, em um ano, 3,41% e 3,65% do valor, respectivamente. Veja lista abaixo: