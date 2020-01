Os 10 carros que mais depreciaram no Brasil em 2019

São Paulo – O Ford Focus foi o carro que mais se desvalorizou no Brasil em 2019. Segundo um levantamento realizado pela KBB, a depreciação do automóvel, no período, foi de 28,13%. Outro carro que teve forte depreciação em 12 meses foi Fiat Weekend, com queda de 27,80%, seguido pelo Ford Focus Fastback (-25,99%).

Existem duas maneiras para calcular a perda de valor de um carro: a desvalorização e a depreciação. No primeiro caso, é considerado a comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

Já na depreciação usa o valor do veículo 0 Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre considerando o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil. No estudo, a KBB considera o estudo o conceito de depreciação.

Veja abaixo os 10 carros que mais depreciaram em 2019: