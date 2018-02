Os 10 carros completos mais baratos do Brasil

São Paulo — Ter um carro completo é o sonho de quem está cansado de manobrar um modelo sem direção hidráulica ou de tentar se livrar do calor e só ter ar quente. Só que uma versão cheia de opcionais costuma pesar no bolso, não é mesmo? Nem sempre!

A pedido do site EXAME, a Kelley Blue Book listou os 10 carros mais baratos do Brasil com configuração mínima de equipamentos de um modelo completo ideal, que vai além da dupla ar e direção.

As versões pesquisadas dispõem de direção assistida, climatizador, rádio ou outro sistema de áudio e trio elétrico (travas, vidros e retrovisores com acionamento elétrico). E o preço do carro mais caro da lista não passa de, acredite, 50 mil reais. Veja abaixo o levantamento completo.

1º) Chery QQ 1.0 Act

Preço: R$ 32.290

Destaques da versão: luzes diurnas de LED, sensor traseiro e painel de instrumentos digital

2º) Chery Celer Hatch 1.5 Act

Preço: R$ 43.490

Destaques da versão: faróis de neblina, entrada USB e sensor traseiro

3º) Lifan 530 1.5 Talent

Preço: R$ 43.990

Destaques da versão: banco com regulagem de altura, relógio digital e computador de bordo

4º) Nissan March 1.0 SV

Preço: R$ 46.490

Destaques da versão: faróis de neblina e volante multifuncional, com regulagem de altura

5º) Hyundai HB20 1.0 Comfort Plus

Preço: R$ 46.940

Destaques da versão: computador de bordo, chave canivete e entrada USB

6º) Fiat Palio 1.0 Attractive com Kit Creative 1 (R$ 2.609)

Preço: R$ 47.849

Destaques da versão: chave canivete, entrada USB, computador de bordo e volante com regulagem de altura

7º) Fiat Mobi 1.0 Drive com Kit Tech (R$ 3.985) e Kit Connect (R$ 1.565)

Preço: R$ 48.140

Destaques da versão: faróis de neblina, sensor traseiro, rodas de liga leve de 14’’, volante multifuncional, com regulagem de altura e entrada USB

8º) Fiat Uno 1.0 Drive com Kit Tech (R$ 4.524)

Preço: R$ 48.514

Destaques da versão: faróis de neblina, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, entrada USB e monitoramento de pressão dos pneus

9º) Renault Sandero 1.0 Vibe

Preço: R$ 50.000

Destaques da versão: faróis de neblina, sensor traseiro, rodas de liga leve de 15’’ e central multimídia de 7’’ com GPS

10º) Volkswagen move up! 1.0 MPI

Preço: R$ 50.270

Destaques da versão: sensor traseiro, faróis de neblina, rodas de liga leve de 14’’ e volante multifuncional