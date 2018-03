Os 10 carros automáticos mais baratos do Brasil

São Paulo — Se antes ter um carro sem o pedal de embreagem era luxo, hoje em dia a proposta de aliviar o trabalho do pé esquerdo vem ganhando cada vez mais apelo entre aqueles que enfrentam o trânsito caótico das grandes cidades ou querem dar um upgrade no meio de transporte.

Esse tipo de carro já representa 40% dos veículos vendidos no país, entre as diferentes soluções para abandonar o câmbio manual. A pedido do site EXAME, a KBB Brasil, referência internacional no segmento, listou os 10 veículos sem embreagem mais baratos do país.

Na lista, há representantes automatizados, que são câmbios com engrenagens manuais, mas controlados por uma central eletrônica que efetua a troca no lugar do motorista; câmbios automáticos convencionais, com conversor de torque; e um modelo com câmbio continuamente variável (CVT) que, em termos simplificados, permite “infinitas” relações de marchas, já que trabalha com duas polias em vez de engrenagens diferentes.

Os valores indicados são “chave na mão”, que incluem também os gastos extras, como DPVAT, IPVA, emplacamento e custos administrativos. Veja abaixo o levantamento completo.