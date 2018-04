Os 10 carros 0km mais baratos do Brasil

São Paulo — Na esteira da melhora da economia, o mercado de veículos novos está demonstrando mês a mês um avanço sensível em relação ao ano passado. Mas, antes de comprar um carro novo, é preciso preparar o bolso.

Segundo a Fenabrave, em março foram vendidas 200.101 unidades de automóveis e comerciais leves no país, totalizando 527.312 emplacamentos em 2018 —um acréscimo de 14,7% em relação ao primeiro trimestre de 2017.

A pedido do site EXAME, a KBB Brasil, referência internacional neste segmento, listou quais são os carros zero-quilômetro mais baratos do país. Foram considerados os preços sugeridos pelos fabricantes para as versões básicas dos modelos. Apenas dois carros estão abaixo dos 30 mil reais.

Veja abaixo quais são os 10 carros zero-quilômetro mais baratos do Brasil.

1º) Chery QQ Flex Smile 1.0: R$ 26.690

Cherry QQ Cherry QQ

2º) Renault Kwid Life 1.0: R$ 30.990

Renault Kwid Renault Kwid

3º) Fiat Mobi Easy 1.0: R$ 34.690

Mobi Mobi

4º) Volkswagen take up! 1.0 MPI: R$ 38.740

Volkswagen Take Up! Volkswagen Take Up!

5º) Chery Celer hatch Act 1.5: R$ 42.490

Novo Chery Celer Hatch Novo Chery Celer Hatch

6º) Chevrolet Onix 1.0 Joy: R$ 43.290

Chevrolet Onix 2016 Chevrolet Onix 2016

7º) Hyundai HB20 1.0 Comfort: R$ 43.660

Novo Hyundai HB20 Novo Hyundai HB20

8º) Citroën C3 1.2 Start: R$ 43.990

Citroën C3 Citroën C3

9º) Lifan 530: R$ 43.990

Lifan 530 Lifan 530

10º) Ford Ka 1.0 S: R$ 44.780