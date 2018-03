Onde ter ajuda de graça para declarar o Imposto de Renda 2018

São Paulo – Faculdades do Brasil todo oferecem plantões gratuitos para auxiliar contribuintes a preencher a declaração de Imposto de Renda 2018, que deve ser enviada até 30 de abril. Os atendimentos são realizados por alunos, com a supervisão de professores.

Alguns serviços integram o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), um projeto da Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior. A iniciativa completa sete anos em abril e tem o objetivo de ajudar contribuintes a declarar seu Imposto de Renda. Confira no site da Receita quais faculdades possuem o NAF no seu estado.

A Delegacia Especial de Pessoas Físicas de São Paulo (Derpf), da Receita, também oferece um plantão tira dúvidas em São Paulo. Até o dia 30 de abril, o serviço se destina exclusivamente ao esclarecimento de dúvidas dos contribuintes, mas não ajuda a preencher a declaração.

Outras faculdades também possuem serviços próprios de atendimento a contribuintes do IR. Quem quiser participar deve levar os documentos completos para fazer o preenchimento da declaração. Os documentos solicitados variam de uma instituição para outra, por isso, é recomendável que o interessado se informe previamente.

Vale lembrar que, ainda que um profissional ajude a preencher a declaração de IR, a responsabilidade pelos dados fornecidos à Receita é do contribuinte. Assim, é importante checar tudo antes de entregar o documento.

Veja a seguir alguns serviços de atendimento disponíveis na cidade de São Paulo:

Unicid

A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) oferece auxílio gratuito no preenchimento e no envio da declaração no 26º Plantão Fiscal, por meio de agendamentos. O atendimento é realizado por alunos do curso de Ciências Contábeis, com supervisão de professores. O projeto faz parte do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que tem apoio técnico da Receita Federal.

Os atendimentos presenciais acontecem até 27 de abril, de segunda a sábado, somente com horário marcado, pelo telefone (11) 2178-1288. Para ser atendido, é preciso levar uma lata de leite em pó ou fraldas geriátricas.

A Unicid também responde dúvidas sobre planejamento financeiro pessoal pelos e-mails imposto.renda@unicid.edu.br e naf.unicid@unicid.edu.br.

Quando: De segunda à sábado, com horário marcado.

Onde: Rua Cesário Galeno, 475, no bairro Tatuapé (próximo à estação Carrão do metrô).

Centro Universitário Senac

O Centro Universitário Senac oferece atendimento gratuito para preencher a declaração do IR, realizado por 50 alunos do bacharelado em Ciências Contábeis. A ação acontece até 28 de abril e integra o NAF, da Receita Federal.

Os alunos são treinados por professores do Senac e as declarações são enviadas após revisão dos professores. Após o envio, uma cópia de segurança é enviada para o e-mail do contribuinte e a declaração é deletada do computador da instituição.

O Senac não atende em casos de: espólio e direito sucessório, mais de três imóveis, autônomos sem documento que comprove os rendimentos e pessoa jurídica.

Quando: 16/03, 23/03, 6/04, 13/04, 20/04 e 27/04, das 16h às 19h; 17/03, 14/04 e 28/04, das 13h às 17h.

Onde: Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823, no bairro Santo Amaro.

Mackenzie

Até 20 de abril, a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece auxílio gratuito a quem ganha até 60 mil reais por ano para declarar o Imposto de Renda 2018. Pela 10ª edição, o IR Solidário é realizado por professores e alunos do curso de Administração. O atendimento faz parte do NAF, da Receita Federal.

Os interessados devem agendar seu horário pelos telefones (11) 2766-7047 ou (11) 2766-7028, de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h. É preciso levar dois quilos de alimentos não perecíveis.

Quando: De segunda a sexta, das 14h às 17h, e sábados, das 9 às 16h.

Onde: Rua da Consolação, 930, prédio 45, térreo, no bairro Consolação.

Fecap

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) vai promover plantões gratuitos para ajudar a preencher a declaração do IR durante todo o mês de abril. Os responsáveis pelo atendimento serão alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, supervisionados por um professor. A ação integra o NAF, da Receita Federal.

O serviço é realizado desde 2010, somente para cidadãos com renda anual abaixo de 100 mil reais e com patrimônio abaixo de 500 mil reais. Após o envio, o contribuinte recebe uma cópia impressa do recibo e, se tiver um um pen drive, também leva cópias digitais do recibo e da declaração.

Para participar, basta se inscrever pelo e-mail extensao@fecap.br para agendar o dia e a hora. É precis levar um quilo de alimento não perecível. A ação ocorrerá em sete datas diferentes, no campus Liberdade.

Quando: 14/04, das 9 às 14h; 16/04, 18/04, 20/04, 24/04, 25/04 e 26/04, das 15h30 às 18h30.

Onde: Avenida Liberdade, 532, laboratório, 313, bloco B, no bairro Liberdade.

FMU Complexo Educacional

Até 27 de abril, o FMU Complexo Educacional realiza atendimento gratuito para declarar o IR, realizado por alunos do curso de Ciências Contábeis, com supervisão de professores. A iniciativa faz parte do NAF, da Receita Federal, e só atende contribuintes com rendimentos tributáveis em 2017 de até 50 mil reais.

O atendimento é realizado por ordem de chegada, mediante inscrição na recepção, e está sujeito à disponibilidade limitada. É preciso contribuir com 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Quando: Segundas, quartas e sextas, das 16h30 às 18h30.

Onde: Avenida Liberdade, 749, térreo, no bairro Liberdade.

Universidade Cruzeiro do Sul

A Universidade Cruzeiro do Sul oferece auxílio gratuito para preencher e enviar a declaração no 26º Plantão Fiscal. O serviço faz parte do NAF, da Receita, e é prestado por alunos do curso de Ciências Contábeis, com supervisão de professores.

O plantão é destinado a contribuintes com rendimento anual de até 300 mil reais. O atendimento acontecerá nos dias 7 e 14 de abril, nos campos Anália Franco, Liberdade e São Miguel.

É necessário marcar horário pelo telefone (11) 2037-5814, até o dia 5 de abril, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Além disso, é preciso levar um quilo de alimento não perecível

Quando e onde: 07/04, das 9h às 15h, no Campus Anália Franco (Avenida Regente Feijó, 129) e no Campus Liberdade (Rua Galvão Bueno, 868); e 14/04, das 9h às 16h, no Campus São Miguel (Av Doutor Ussiel Cirilo, 225).

Trevisan Escola de Negócios

Pelo 16º ano consecutivo, a Trevisan Escola de Negócios oferece auxílio gratuito à população para preencher a declaração do IR. Os atendimentos vão ser realizados nos dias 7 e 14 de abril, na Unidade Brooklin.

O agendamento deve ser feito pelo telefone (11) 3138-5200, das 8h às 22h. Os interessados passam por uma triagem e recebem orientações sobre todos os documentos necessários para a elaboração da declaração.

No dia agendado, os contribuintes devem levar os documentos necessários e um pen drive para a gravação do formulário da declaração, além de um quilo de alimento não perecível.

Quando: 7 e 14 de abril, com horário marcado.

Onde: Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1530, bairro Brooklin Novo.

Faculdade Drummond

A Faculdade Drummond vai atender gratuitamente contribuintes que precisam de orientação para declarar o IR nos dias 14 e 28 de abril, na Unidade Tatuapé. A ação será realizada das 8h às 17h, por estudantes e professores do curso de Ciências Contábeis da instituição.

Para participar do IR Solidário Drummond, o contribuinte deve ter rendimentos de até 100 mil reais e só pode ter duas fontes de renda. Também não pode ser sócio ou proprietário de empresas ou possuir bens acima de 400 mil reais.

Quando: 14/04 e 28/04, das 8h às 17h.

Onde: Rua Pedreira de Freitas, 415, bairro Tatuapé.