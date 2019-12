Onde os clientes do Nubank usam o cartão de crédito

São Paulo – Com mais de 10 milhões de cartões de crédito emitido, o Nubank fez um levantamento para saber onde os clientes utilizam seu cartão.

Segundo a fintech, os gastos com alimentação lideram o ranking de compras no cartão este ano. Juntas, as duas categorias, das doze disponíveis no aplicativo da empresa, representam mais de 50% dos pagamentos realizados com o cartão de crédito em 2019.

Na categoria restaurante, a quantidade de compras, representa 26,45% das despesas. Já os gastos em supermercados ficaram em segundo lugar, com 25,08% dos pagamentos. Já o terceiro gasto mais recorrente é com saúde, com 7,24% das transações.