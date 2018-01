Onde o preço dos imóveis mais subiu e caiu em SP em 2017

São Paulo – A pesquisa a seguir pode ajudar quem está em busca de um imóvel à venda em São Paulo a acompanhar tendências de preço. O levantamento, realizado pelo portal imobiliário Imovelweb, mostra as zonas e os bairros da capital paulista onde os preços mais subiram e caíram em 2017.

O Centro foi a região que registrou o maior aumento no preço dos imóveis no ano, de 2,9%. O preço médio do metro quadrado de um imóvel no Centro é de 8.239 reais.

Já a região Nordeste foi a que registrou a maior queda no ano, de 2,6%. O preço médio do metro quadrado de um imóvel na região é de 6.169 reais.

A pesquisa analisou os preços anunciados para venda no site Imovelweb em 2017, de apartamentos de 2 dormitórios, 65 m² e 1 vaga de garagem. Especialmente nas zonas e bairros em que os preços estão em queda, vale a pena recusar a primeira proposta e barganhar para fechar um bom negócio.

Em 2017, o preço dos imóveis em São Paulo ficou praticamente estável, com uma leve queda de 0,3%, segundo o Imovelweb. Ao descontar a inflação, a queda real foi de 3,1%. O preço médio do metro quadrado na cidade foi de 6.041 reais.

A seguir, confira variação dos preços dos imóveis à venda e o preço médio do metro quadrado em cada região de São Paulo:

Zona Variação em 2017 Preço médio do metro quadrado em 2017 Centro 2,90% R$ 7.936 Centro-Sul 0,60% R$ 8.171 Oeste 0,40% R$ 8.239 Noroeste 0,40% R$ 5.510 Sudeste -0,20% R$ 6.454 Leste -0,20% R$ 4.670 Sul -1,30% R$ 5.429 Nordeste -2,60% R$ 6.169

Bairros

Os bairros com o preço médio dos imóveis mais alto em São Paulo são Ibirapuera (R$ 19.710 por metro quadrado), na zona Sul, e Vila Nova Conceição (R$ 16.633 por metro quadrado), também na zona Sul.

Já os bairros com os imóveis à venda mais baratos são José Bonifácio (R$ 3.207 por metro quadrado), na zona Leste, e Guaianases (R$ 3.446 por metro quadrado), também na zona Leste.

A seguir, confira os bairros que registraram a maior aumento no preço médio dos imóveis em 2017:

Bairro Região Variação em 2017 Preço médio em 2017 Sé Centro 25,4% R$ 5.701,00 Jardim Vitória Régia Sul 15,3% R$ 7.388,00 Vila Ida Oeste 15,2% R$ 9.037,00 Jardim Saúde Sudeste 15,0% R$ 7.309,00 Lapa de Baixo Oeste 13,9% R$ 6.304,00 Várzea da Barra Funda Oeste 10,8% R$ 9.182,00 Vila Buarque Centro 9,5% R$ 7.406,00 Jardim Arpoador Oeste 9,4% R$ 5.709,00 República Centro 8,8% R$ 6.795,00 Vila Emir Centro-Sul 8,7% R$ 5.687,00

A seguir, confira os bairros que registraram a maior queda no preço médio dos imóveis em 2017: