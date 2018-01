Onde o preço do aluguel mais subiu e caiu em SP em 2017

São Paulo – A zona Sul foi a região de São Paulo que registrou o maior aumento no preço do aluguel em 2017, de 7,10%. O preço médio do aluguel de um apartamento de dois quartos, 65 m² e uma vaga de garagem na região é de 1.798 reais.

Já a zona Noroeste foi a região da capital paulista que registrou a maior queda no preço do aluguel no ano, de 2,10%. O preço médio do aluguel para um apartamento do mesmo perfil na região é de 1.415 reais.

As informações foram divulgadas pelo portal imobiliário Imovelweb, que levantou as zonas e os bairros da capital paulista onde os preços dos imóveis anunciados para alugar mais subiram e caíram em 2017.

A pesquisa pode ajudar quem está em busca de um imóvel para alugar em São Paulo a acompanhar tendências de preço. Especialmente nas zonas e bairros em que os preços estão em queda, vale a pena recusar a primeira proposta e barganhar para fechar um bom negócio.

Em 2017, o preço do aluguel em São Paulo subiu 2,1%, segundo o Imovelweb. Ao descontar a inflação acumulada no ano medida pelo IPCA, de 2,9%, o preço do aluguel caiu 0,8%. O preço médio aluguel de um apartamento de dois quartos, 65 m² e uma vaga de garagem na cidade é de 1.694 por mês.

A seguir, confira variação do preço do aluguel e o preço médio do aluguel de um apartamento de dois quartos, 65 m² e uma vaga de garagem em cada região de São Paulo:

Região Variação em 2017 Preço médio do aluguel em 2017 Sul 7,10% R$ 1.798 Centro 5% R$ 2.298 Centro-Sul 3,20% R$ 2.318 Oeste 2,90% R$ 2.316 Sudeste 1,10% R$ 1.649 Nordeste -0,70% R$ 1.426 Leste -1,40% R$ 1.314 Noroeste -2,10% R$ 1.415

Bairros

Os bairros com o preço médio do aluguel mais alto em São Paulo, para um apartamento de dois quartos, 65 m² e uma vaga de garagem, são Cidade Monções (R$ 4.400), na zona Sul, e Itaim Bibi (R$ 4.313), na zona Oeste.

Já os bairros com o aluguel mais barato são Piqueri (R$ 1.138), na zona Noroeste, e Nossa Senhora do Ó (R$ 1.294), também na zona Noroeste.

A seguir, confira os bairros que registraram a maior aumento no preço médio do aluguel em 2017:

Bairro Região Variação em 2017 Preço médio do aluguel em 2017 Chácara Santo Antônio Centro-Sul 26,8% R$ 3.400,00 Parque São Jorge Sudeste 22,7% R$ 1.516,00 Vila Alpina Sudeste 21,6% R$ 1.391,00 Jardim Ester Oeste 20,4% R$ 1.371,00 Cidade Líder Leste 19,3% R$ 1.178,00 Jardim Independência Sudeste 18,2% R$ 1.406,00 Parque da Mooca Sudeste 17,9% R$ 1.624,00 Chácara Flora Centro-Sul 17,8% R$ 2.501,00 Jardim Brasil (Zona Sul) Centro-Sul 15,9% R$ 1.792,00 Jardim Vila Mariana Centro-Sul 15,7% R$ 2.197,00

A seguir, confira os bairros que registraram a maior queda no preço médio do aluguel em 2017: