Onde é mais fácil (e mais difícil) conseguir empréstimo no Brasil

São Paulo — Quem mora no Sul do país tem uma chance maior de conseguir empréstimo do que quem mora no Norte. É o que mostra um levantamento do SerasaConsumidor, braço da Serasa Experian voltado ao consumidor, com a média do score de crédito em cada estado brasileiro.

O score de crédito é uma pontuação que indica a chance de você conseguir empréstimos, financiamentos e carnês no mercado. Ele é determinado pelos bureaus de crédito, como a Serasa Experian e a Boa Vista SCPC.

A pontuação, que vai de 0 a 1.000, é usada por muitas empresas para medir o risco de inadimplência que correm ao fornecer crédito ao consumidor. Quanto maior for a nota, menor é o risco de você ficar inadimplente e de não conseguir crédito no mercado.

Vale lembrar que alguns bancos e lojas calculam o seu próprio score, com metodologias próprias. Ele não é o único fator determinante para conseguir crédito, mas é um indicador importante. Veja como consultar o seu score de crédito.

Os estados do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) são os que têm as maiores pontuações médias de crédito do país, seguidos por representantes do Sudeste (São Paulo e Minas Gerais).

Na outra ponta, Roraima, Amapá e Acre, todos da região Norte, lideram a lista dos menores scores médios de crédito entre os estados. “O que a gente vê é uma carência de educação financeira, especialmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros”, diz John Sato, gerente do SerasaConsumidor.

“Mesmo nos estados com os maiores scores médios, as pontuações não são tão altas se considerado que a nota faz parte de uma escala que vai até 1.000”, completa Sato. A pontuação média geral do Brasil é 509.

O SerasaConsumidor também levantou qual a proporção de pessoas com alto, médio e baixo risco de calote em cada estado, de acordo com a pontuação de crédito de cada um.

Nos estados com os maiores scores médios, a maior parte da população (mais de 40%) tem baixo risco de ficar inadimplente. Já nos três estados com as menores pontuações, mais da metade das pessoas tem alto risco de não pagarem suas contas.

Veja abaixo o levantamento completo

Estado Score Médio Alto Risco Médio Risco Baixo Risco SC 568 29% 25% 46% RS 562 29% 26% 45% PR 550 31% 26% 43% SP 544 33% 24% 43% MG 525 32% 31% 37% BA 504 31% 38% 32% PB 504 31% 38% 31% MS 503 33% 34% 34% RN 500 32% 37% 31% CE 492 30% 41% 28% PE 490 32% 39% 29% GO 484 37% 33% 30% PI 482 32% 40% 28% RJ 481 38% 30% 32% DF 478 39% 30% 31% ES 478 35% 36% 29% SE 451 37% 41% 22% RO 450 37% 39% 24% MT 438 40% 39% 21% AL 436 39% 38% 23% MA 432 39% 39% 22% PA 427 40% 39% 21% TO 427 41% 37% 22% AC 382 45% 41% 14% AP 367 50% 35% 15% AM 344 54% 33% 13% RR 328 56% 31% 13%

Pontuação Legenda 0 a 100 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é alto. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 96 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 101 a 200 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é alto. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 93 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 201 a 300 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é alto. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 83 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 301 a 400 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é médio. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 45 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 401 a 500 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é médio. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 33 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 501 a 600 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é médio. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 25 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 601 a 700 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é médio. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 19 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 701 a 800 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é baixo. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 15 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 801 a 900 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é baixo. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 10 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses. 901 a 1.000 O risco de pessoas com a sua pontuação não pagarem suas contas é baixo. Em média, a cada 100 pessoas com este perfil, 5 poderão vir a deixar de pagar as suas contas em doze meses.

Como consultar o seu score de crédito

Para consultar o seu score de crédito na Boa Vista SCPC, é preciso se cadastrar no portal Consumidor Positivo, onde também é possível verificar se há débitos vencidos em seu nome.

Para consultar a sua pontuação na Serasa, acesse o site Serasa Score. O score é dinâmico e avaliado no momento da consulta, considerando as informações disponíveis na base de dados da Serasa.

A pontuação pode mudar para melhor se o consumidor limpar o nome, pagar suas contas em dia, mantiver dados cadastrais atualizados e abrir o cadastro positivo. Veja o que fazer para limpar seu nome no Serasa, SPC e SCPC.