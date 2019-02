Onde é mais barato comprar dólar, segundo o Banco Central

São Paulo – Com o dólar na casa dos 3 reais, brasileiros têm desistido de viajar aos Estados Unidos. Mas, entre aqueles que não querem abrir mão da viagem ou das compras em dólar, o jeito é buscar as casas de câmbio que oferecem os melhores custos na conversão para conseguir alguma economia.

Essa pesquisa pode ser feita sem grandes complicações no site do Banco Central, com a ferramenta Ranking do VET, que mostra as instituições de câmbio que praticam o Valor Efetivo Total (VET) mais vantajoso, tanto para dólares quanto para outras moedas.

O VET é uma taxa que inclui não apenas o custo da moeda estrangeira, mas as tarifas e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes na conversão.

Os dados mais recentes do ranking do BC, referentes a março, mostram que o VET pode ter uma diferença de até 20 centavos entre a instituição mais barata e a mais cara na compra do dólar em espécie. Para uma conversão de 1.000 reais, por exemplo, isso representa uma diferença de 301,30 reais.

Vale ressaltar que os os valores praticados pelas instituições hoje podem ser diferentes daqueles praticados no mês de referência da pesquisa. O ranking, portanto, deve ser utilizado apenas como uma indicação inicial sobre quais casas podem cobrar os menores preços.

Para chegar a uma conclusão mais precisa, é recomendável pesquisar os custos que elas oferecem no dia em que será feita a conversão.

Veja a seguir as tabelas com os rankings completos das dez instituições com VET mais barato e das dez instituições com o VET mais caro. Foram apresentadas listas diferentes para compra de dólar em espécie e em cartão pré-pago porque no cartão há incidência do IOF de 6,38% e no caso da conversão em espécie incide o IOF de 0,38%.

Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em espécie:

Posição em março Nome da instituição VET médio Valor final da compra de US$ 1 mil Posição em fevereiro 1º J ALVES CC LTDA 3,1609 3160,90 11º 2º BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 3,1844 3184,40 5º 3º BI CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. 3,1890 3189,00 4º MACRO CCVM 3,1936 3193,60 7º 5º TITUR CC LTDA. 3,1954 3195,40 2º 6º SLW CVC LTDA 3,1968 3196,80 46º 7º ONNIX CC LTDA. 3,2055 3205,50 73º 8º BCO OURINVEST S.A. 3,2171 3217,10 4º 9º MIDAS S C C S.A 3,2251 3225,10 9º 10º CATEDRAL CCTM 3,2300 3230,00 1º

Fonte: Ranking do VET do Banco Central

Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em espécie:

Posição em março Nome da instituição VET médio Valor final da compra de US$ 1 mil (em R$) Posição em fevereiro 89º CAMBIALL CASH CC LTDA. 3,2980 3298,00 90º 90º BCO CITIBANK S.A. 3,2994 3299,40 80º 91º UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA. 3,3055 3305,50 69º 92º BCO BANESTES S.A. 3,3062 3306,20 78º 93º ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 3,3070 3307,00 89º 94º H H PICCHIONI S/A CCVM 3,3113 3311,30 76º 95º BRB – BCO DE BRASILIA S.A. 3,3304 3330,40 93º 96º KRAUS – SCC LTDA 3,3549 3354,90 82º 97º BCO SAFRA S.A. 3,4032 3403,20 94º 98º GLOBAL EXCHANGE BR SOC. CC LTDA 3,4622 3462,20 95º

Fonte: Ranking do VET do Banco Central

Ranking das instituições mais baratas para compra de dólar em cartão pré-pago:

Posição em março Nome da instituição VET médio Valor final da compra de US$ 1 mil (em R$) Posição em fevereiro 1º AGK CC S.A. 3,2276 3227,60 1º 2º AMAZÔNIA CC LTDA. 3,2514 3251,40 4º 3º SOL CC 3,2566 3256,60 3º 4º COLUNA S.A. DTVM 3,2596 3259,60 52º 5º FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA 3,2771 3277,10 5º 6º MULTIMONEY CC LTDA. 3,2872 3287,20 6º 7º VIPS CC LTDA. 3,2976 3297,60 2º 8º BOA VIAGEM SCC LTDA. 3,3677 3367,70 16º 9º TOV CCTVM LTDA 3,3682 3368,20 34º 10º LEVYCAM CCV LTDA 3,3892 3389,20 35º

Fonte: Ranking do VET do Banco Central

Ranking das instituições mais caras para compra de dólar em cartão pré-pago:

Posição em março Nome da instituição VET médio Valor final da compra de US$ 1 mil (em R$) Posição em fevereiro 51º BROKER BRASIL CC LTDA. 3,4732 3473,20 33º 52º INTERCAM CC LTDA 3,4765 3476,50 8º 53º EXIM CC LTDA 3,4792 3479,20 62º 54º TURCAMBIO CC LTDA. 3,4843 3484,30 31º 55º UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA. 3,4883 3488,30 59º 56º LASTRO RDV DTVM LTDA 3,4953 3495,30 53º 57º ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 3,5046 3504,60 56º 58º EXECUTIVE CC LTDA. 3,5121 3512,10 12º 59º BCO CITIBANK S.A. 3,5394 3539,40 60º 60º CONECTA CC LTDA 3,5604 3560,40 61º

Fonte: Ranking do VET do Banco Central