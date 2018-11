O que você precisa saber para se planejar para a Black Friday 2018

São Paulo – A Black Friday 2018, evento mais importante do ano para o comércio eletrônico nacional, acontece no dia 23 de novembro, mas, na prática, as promoções se estendem durante todo o mês. Quem quer encontrar descontos que valem a pena de verdade precisa se planejar com lista de compras e pesquisa de preços.

O site oficial da Black Friday estima que a data movimente 2,5 bilhões de reais este ano, 19% a mais do que em 2017. Os consumidores devem gastar 607 reais, em média, segundo a Nielsen. O valor é 30% maior que o gasto médio de um dia comum.

Smartphones, televisões e eletrodomésticos são os produtos mais vendidos, mas dá para encontrar de tudo – de passeio de helicóptero à ração de cachorro em promoção.

“O evento cresce ano a ano desde 2010, quando começou no Brasil. Saber o que você quer comprar e quanto está disposto a pagar pelo produto é a principal dica para encontrar os melhores descontos no dia com rapidez, antes que acabem os estoques”, diz Ricardo Bove, diretor do site oficial da Black Friday.

Entre as pessoas que consumiram na Black Friday em 2017, 89% não tiveram nenhum problema com a compra, segundo uma pesquisa realizada com 9 mil pessoas pelo site comparador de preços Zoom. No entanto, entre as pessoas que não têm intenção de consumir no evento este ano, 65% não acreditam que os descontos são reais.

A seguir, EXAME responde às principais dúvidas sobre o evento, para quem quer se planejar e fugir de compras furadas:

1 – Quando será a Black Friday?

O evento oficial acontecerá no dia 23 de novembro, última sexta-feira do mês, a partir da meia-noite. Na prática, as promoções já começam na quinta-feira (22) por volta das 18h e duram todo o final de semana, até domingo (25). Além disso, 30% das ofertas são antecipadas durante todo o mês de novembro.

2 – Quando encontrar os melhores descontos?

Os estoques são limitados e as melhores ofertas se esgotam rapidamente. Por isso, as promoções mais agressivas são encontradas na noite de quinta-feira, a partir das 18h. “As 20 horas de quinta-feira viraram a nova meia-noite”, diz Bove.

3 – Quais lojas vão participar?

Cresce a adesão de lojas físicas à promoção, mas as lojas online ainda movimentam 80% das vendas na Black Friday.

No portal Black Friday, é possível encontrar as principais lojas de cada segmento que participam da campanha oficial do evento. Além da campanha oficial, outras varejistas de pequeno e de grande porte, físicas e online, realizam promoções.

4 – Quais produtos entram em promoção?

Smartphones, televisões e eletrodomésticos são os produtos mais buscados na Black Friday, mas é possível encontrar de tudo com desconto: móveis e artigos de decoração, roupas e acessórios, cosméticos, livros, games, alimentos e bebidas.

Passagens aéreas, pacotes de viagens e programas de milhagem também têm desconto, além de bens de alto valor, como carros e imóveis. Bancos, corretoras e casas de câmbio também realizam promoções de produtos e serviços financeiros.

5 – Quais produtos têm os maiores descontos?

Em geral, quanto maior o valor do produto, menor o percentual de desconto. No ano passado, as categorias de produtos que tiveram os maiores descontos médios, segundo o site comparador de preços Zoom, foram: vaporizadores de roupas (31%), curvadores de cílios (21%), sanduicheiras (16%), CDs (14%) e colchões infláveis (16%).

6 – Como saber se as ofertas são de verdade?

O ideal é pesquisar os preços antes do dia do evento. Sites comparadores de preços como o Zoom, o Buscapé e o Bondfaro oferecem ferramentas para monitorar o histórico dos valores dos produtos. Assim, dá para saber se a empresa aumentou o preço nos dias anteriores à Black Friday e maquiou o desconto.

Vários sites também acompanham a oscilação de preços em tempo real no dia do evento, comparam com os valores praticados antes e identificam os descontos expressivos.

7 – Como monitorar as melhores promoções?

Sites comparadores de preços criam páginas especiais para o evento, que filtram as melhores promoções e enviam alertas dos preços mais em conta por e-mail após cadastro. Entre eles, estão o Black Friday de Verdade, o Reclame Aqui e o Já Cotei.