O que você faria com R$268 mil por mês? Mega-Sena vai sortear R$72 milhões

São Paulo — Ainda dá tempo de concorrer aos 72 milhões de reais do concurso 2.061 da Mega-Sena, que será sorteado na noite desta quarta-feira (25) pela Caixa, em Pouso Redondo (SC).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá aproximadamente 268 mil reais em rendimentos mensais.

O valor também seria suficiente para adquirir uma casa de luxo, mobiliada e com uma BMW na garagem, em cada um dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Vale lembrar que, se aplicada em outros tipos de investimento, como em títulos públicos, por exemplo, a quantia pode ter rendimentos ainda mais expressivos do que os obtidos na poupança.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

É preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, e a aposta mínima, de 6 números, custa 3,50 reais.

O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena); 19% entre os acertadores de 5 números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; e 5% ficam acumulados para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.