O que o investidor deve fazer em meio ao caos na Bolsa?

São Paulo – Cerca de 1 milhão de investidores que entraram na bolsa de valores depois de 2017 nunca tinham vivido a experiência de um circuit breaker na B3 — até agora. Nesta segunda-feira (9), o mecanismo, que serve como válvula de segurança quando o Ibovespa recua 10%, foi acionado pela primeira vez desde o Joesley Day. Em meio ao caos das cotações em queda, o que os novatos — e os demais investidores — devem fazer?

Exame conversou especialistas, e a principal recomendação é ter calma. Não é fácil, é claro. “Há dias em que não fazer nada já é fazer muita coisa. Hoje é um dia desses”, afirma Adeodato Netto, estrategista-chefe da casa de análise Eleven Research. A indicação do especialista é não mexer nos investimentos, a não ser que o investidor tenha percebido que não tem apetite para tanta oscilação. “Quando a amplitude é para cima, todo investidor gosta, mas quando é para baixo gera correria. Só que como o nome mesmo diz, trata-se de renda variável e pode cair.” Por isso mesmo, Adriano Cantreva, sócio da Portofino Investimentos, recomenda serenidade. “O investimento é de longo prazo, por isso é importante ter ações de empresas de qualidade – não papéis que sobem descolados de fundamento – para atingir os objetivos futuros. Caso o investidor tenha estômago, pode até aproveitar o momento para recompor parte do portfólio [que foi depreciado] e comprar mais ações, aproveitando que os fundamentos não mudaram e os preços estão menores.” Veja também MERCADOS Ibovespa segue em queda de 9,24% após interrupção do pregão



Na mínima desta segunda-feira, o Ibovespa chegou em 87.954 pontos, o menor nível desde dezembro de 2018. O movimento de queda, que se estende desde o início do surto de coronavírus, leva os investidores a se perguntarem se o principal índice da B3 já chegou ao fundo do poço. Contando com a queda de hoje, o recuo acumulado de 2020 pode chegar a 22,2%.