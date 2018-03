O que fazer para evitar cair em uma cilada no Dia do Consumidor

São Paulo — O Dia Internacional do Consumidor é reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de criar debates e fazer com que a sociedade, os órgãos públicos e o comércio reflitam sobre o tema. Aqui no Brasil, porém, o comércio aproveita a data para também praticar promoções.

Se você quer aproveitar as ofertas, mas sem cair em ciladas, é bom tomar certos cuidados. O site EXAME listou algumas dicas para você conseguir encontrar os produtos com o melhor custo-benefício e evitar dores de cabeça. Confira abaixo.

Corra de descontos falsos

Muitas lojas aumentam os preços dos produtos antes de datas comemorativas como esta para vendê-los pelo valor original no dia das promoções, dando uma falsa sensação de economia.

Para não ser enganado, faça uma pesquisa em sites que mostram os preços históricos dos produtos, como o Zoom e o Buscapé, por exemplo, e compre apenas em lojas que oferecem descontos reais.

Condições de entrega

É comum encontrar lojas online que cobram um frete acima da média para compensar o desconto dado no produto. Por isso, fique atento não só aos preços dos produtos anunciados, mas também ao valor total da oferta.

Além disso, caso você conheça alguém que esteja de olho na mesma loja online que você, façam a compra juntos. Dessa forma é possível dividir a taxa de entrega e economizar.

Ofertas por e-mail

Sempre em datas comemorativas há criminosos que aproveitam o período para enviar e-mails com falsas ofertas, que redirecionam o usuário a páginas que roubam dados pessoais e bancários.

Muitas dessas páginas são camufladas como sites de lojas grandes, por isso preste muita atenção ao endereço de e-mail do remetente e à URL do site divulgado.

Preços muito abaixo da média e links com extensões suspeitas (como .exe ou .rar) também são sinais de um provável golpe. Desconfie!

Reputação da loja

Você pode enfrentar uma série de problemas se não checar a reputação da loja antes de comprar. Para isso, procure na internet ou nas redes sociais por avaliações de clientes sobre o site em questão. Dê preferência a lojas recomendadas por amigos e parentes.