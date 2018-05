O mês mais barato para viajar para 8 países da América Latina

São Paulo – Com a intensa alta do dólar, cidades vizinhas na América Latina podem ser uma boa alternativa para quem quer viajar. O buscador de viagens Skyscanner levantou o mês mais barato e o mês mais caro para viajar para as oito cidades latinas mais buscadas pelos brasileiros.

A pesquisa leva em conta os preços médios de passagens aéreas. Em geral, é melhor fugir de julho e dezembro, os meses tradicionalmente mais caros para viajar. Junho, novembro e março podem ser períodos mais baratos, conforme o destino.

De São Paulo para Santiago, no Chile, por exemplo, é possível encontrar passagens a partir de 755 reais para novembro. Já para julho, o valor é a partir de 1.393 reais.

O preço das passagens de São Paulo para Cancún, no México, também varia bruscamente de uma mês para outro. Para março, é possível encontrar passagens a partir de 2.213 reais. Já para julho, o valor é a partir de 2.785 reais.

O levantamento do Skyscanner também mostra a antecedência ideal para comprar passagens aéreas e garantir economia para essas cidades. O período varia entre 7 e 19 semanas, de acordo com o destino.

A seguir, confira o mês mais caro, o mês mais barato e a antecedência ideal para viajar para oito cidades da América Latina: