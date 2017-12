O mês mais barato para viajar para 10 destinos da Europa

São Paulo – Está louco para planejar uma grande viagem para a Europa em 2018, mas precisa economizar? O site Skyscanner levantou os meses mais baratos para voar para dez destinos da Europa, a pedido do site EXAME.

De acordo com o levantamento, março e abril, em geral, são os melhores meses para economizar em passagens aéreas para a Europa, pois antecedem o verão europeu, o período mais caro. Viajar em março e abril é até 37% mais barato do que viajar em julho, segundo o Skyscanner.

A pesquisa considerou os preços de ida e volta para viagens de uma semana, partindo de São Paulo, para as cidades europeias mais buscados pelos brasileiros. O estudo analisou voos com conexão e voos diretos.

No mês mais barato, em média, o levantamento mostra o preço de passagem mais baixo e o mais alto, pesquisados no dia 20 de dezembro. Note que, para alguns destinos, como Madri e Dublin, a variação é imensa no mesmo mês. Confira a pesquisa a seguir:

Destino Mês mais barato para viajar Preço mais baixo no mês Preço mais alto no mês Paris Março R$ 2.276, com conexão R$ 3.384, voo direto Madri Março R$ 2.295, voo direto R$ 15.950, voo direto Barcelona Abril R$ 2.373, com conexão R$ 4.274, voo direto Roma Abril R$ 2.404, com conexão R$ 3.699, voo direto Milão Maio R$ 2.435, com conexão R$ 4.274, voo direto Lisboa Março R$ 2.518, com conexão R$ 7.481, voo direto Amsterdã Agosto R$ 2.579, com conexão R$ 3.606, voo direto Londres Abril R$ 2.825, com conexão R$ 5.440, voo direto Dublin Fevereiro R$ 2.933, com escala R$ 8.466, com escala Frankfurt Abril R$ 2.886, com conexão R$ 7.145, voo direto

Outras dicas

A seguir, o Skyscanner também dá outras dicas para economizar em passagens para a Europa:

1. Compare datas diferentes nas suas buscas. Pode haver uma diferença grande de preços entre voar sábado ou sexta-feira, ou na penúltima ou última semana do mês, por exemplo.

2. Use alertas de preço para monitorar o aumento ou redução de tarifas e comprar as passagens no momento certo.

3. Tente viajar sempre na baixa temporada para economizar. Além dos voos, hotéis e carros para alugar também são mais baratos.

4. Considere voar para aeroportos alternativos, que são mais afastados do centro das cidades, mas a diferença de preço pode valer a pena. Em Londres, voar para o o aeroporto de Gatwick pode gerar até 24% de economia em comparação ao aeroporto de Heathrow, por exemplo, segundo uma pesquisa do site.

5. Considere voos com escala, que são mais baratos em 60% dos casos, de acordo com o buscador.