O iPhone de US$ 1.000 que você comprou lá fora, na verdade, é barato

As filas na porta das lojas da Apple são a prova: as pessoas vão pagar o preço da novidade do momento. Mas será que o próximo iPhone – ou seja lá o que for – vale realmente esse preço?

Na realidade, muitas das tecnologias incluídas no seu celular foram em alguma época os aparelhos mais sofisticados do momento – e os modelos atuais parecem grandes pechinchas ao lado de seus primos velhos e empoeirados.

Por exemplo, ajustando pela inflação, um telefone celular de 1984 teria custado quase US$ 10.000 na época. E se você estivesse ali para comprar todas aquelas primeiras novidades, você teria gasto o equivalente a mais de US$ 25.000.

Alguns exemplos:

Telefones

Quase um século depois de Alexander Graham Bell fazer a primeira ligação de longa distância entre Nova York e Chicago, em 1892, a Motorola lançou o primeiro telefone celular portátil comercial. O DynaTAC 8000X tinha 33 centímetros de comprimento (com antena), pesava quase 794 gramas e fornecia 30 minutos de conversação com cada carregamento quando chegou ao mercado, em 1984. Por seu preço, o DynaTAC era um símbolo de status destinado a corretores imobiliários, advogados, traders de Wall Street e empresários que podiam comprá-lo.

Preço em 1984: US$ 3.995

Ajustado pela inflação: US$ 9.864

Câmeras

Os fotojornalistas usavam câmeras “portáteis” já nas décadas de 1850 e 1860 para cobrir guerras, mas o equipamento era volumoso e exigia grande habilidade mecânica para operar. A Eastman Kodak lançou uma câmera em 1888 com a qual qualquer pessoa podia tirar fotos. Pesava 900 gramas e vinha pré-carregada com um filme para 100 exposições. (Os proprietários a enviavam para a empresa, que revelava o filme e recarregava a câmera por US$ 10.) Para tornar a fotografia mais acessível, a Kodak desenvolveu a câmera Brownie e começou a vendê-la por US$ 1 em 1900.

Preço em 1888: US$ 25

Ajustado pela inflação: US$ 640

Filmadoras

As filmadoras não-profissionais começaram a ser vendidas logo depois do desenvolvimento das câmeras profissionais de cinema, no fim do século 19. A Cine-Kodak de 16 mm, lançada em 1923, pesava 4 quilos carregada com 15 metros de filme; os usuários tinham que colocá-la em um tripé e girar a manivela para fazer um filme de três minutos. O primeiro modelo vinha como um kit que incluía o tripé, uma máquina de emendar filme, um projetor e uma tela.

Preço em 1923: US$ 335

Ajustado pela inflação: US$ 5.017

Televisores

Os primeiros aparelhos de TV tinham telas minúsculas: a imagem no Baird Televisor era do tamanho de um selo postal. As telas dos dois primeiros modelos transistores movidos a bateria também eram pequenas. A Safari, lançada em 1959 pela Philco, tinha um tubo de imagem de 2 polegadas e a imagem era refletida em um espelho para aumentar a área de visualização. (Um cone retrátil reduzia o brilho.) A tela da TV8-301 da Sony, de 1960, tinha cerca de 8 polegadas. A Sony pesava cerca de 6 quilos e a Philco, quase 7 quilos. Ambas vinham com entradas de fone de ouvido e inicialmente custavam cerca de 25 por cento mais do que o console TV Admiral de 23 polegadas.

Preços em 1960: US$ 250

Ajustado pela inflação: US$ 2.150

Todos os ajustes de inflação, exceto o da câmera Kodak de 1888, foram feitos com a calculadora da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA: http://www.officialdata.org.