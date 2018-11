O banco pode negar o financiamento por uma dívida no cartão de crédito?

Pergunta da leitora: “Eu e meu esposo vamos tentar um financiamento imobiliário pelo banco Itaú. A fatura do meu cartão de crédito está em atraso, mas fiz um acordo e estou pagando. Meu esposo está com todas as contas regularizadas. O financiamento será no nome dele. Existe a possibilidade do financiamento ser recusado devido à minha dívida?”

Resposta de Marcela Kawauti*:

Existe, sim, a possibilidade do financiamento ser recusado por causa da sua dívida. Cada instituição tem sua própria política interna de avaliação de concessão de crédito, mas, de forma geral, são analisadas informações como a capacidade financeira do indivíduo, as garantias oferecidas e os riscos do processo.

Diante disso, quando o consumidor dá entrada com o pedido de análise de crédito imobiliário, o banco exige a comprovação de uma renda mínima para aceitar a proposta, cujo valor varia de acordo com o preço total do imóvel

e o tamanho das parcelas. Muitas vezes fica difícil de uma única renda ser suficiente para a aprovação e, antes de qualquer coisa, é preciso verificar se o seu marido sozinho possui a renda necessária para conseguir o financiamento

junto ao banco que vocês escolheram.

Além da comprovação da renda, a instituição costuma pedir documentos complementares, inclusive os do cônjuge, mesmo que o financiamento seja feito apenas em nome de um de vocês. Diante disso, nada impede que ela

consulte seu CPF para verificar o histórico de pagamento, o que pode influenciar no processo.

De qualquer forma, como a política é diferente dependendo da instituição, os bancos costumam possuir, além das próprias agências bancárias, canais de atendimento onde você pode tirar todas essas dúvidas antes de dar entrada no seu pedido de análise de crédito. Mesmo que o pedido seja negado uma primeira vez, isso não te impede de tentar uma nova análise caso sua situação financeira mude.

Por fim, vale a pena dizer também que, ao assumir um compromisso financeiro da magnitude de um financiamento imobiliário, você e seu esposo estarão se comprometendo com o pagamento de parcelas por um período de tempo

bastante longo. Outro ponto importante: Você já está arcando com os juros da dívida no cartão e terá mais uma despesa com os juros imobiliários.

Pensando nisso, antes de contrair uma nova dívida de longo prazo, seria importante ter todas as contas em dia e a vida financeira organizada, e talvez seja uma boa ideia quitar sua pendência no cartão primeiro. Lembre que no caso do financiamento imobiliário, na maioria das vezes, o direito sobre o imóvel é do banco até a quitação da última parcela, e vocês correm o risco de perde-lo caso não consigam honrar os pagamentos até o final.

*Marcela Kawauti é economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e colabora com o portal Meu Bolso Feliz

