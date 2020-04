Número de clientes ativos da XP sobe 20% e ultrapassa 2 milhões de pessoas

Apesar das incertezas financeiras provocadas pela pandemia do novo coronavírus, o número de clientes ativos da corretora XP aumentou 20% no primeiro trimestre de 2020, chegando a 2,03 milhões.

Os investidores também aportaram mais recursos nos produtos oferecidos pela plataforma. O resultado disso foi uma entrada mensal maior de recursos, que passou de 11 bilhões de reais no quatro trimestre de 2019 para 12 bilhões de reais, de acordo com números preliminares. A maior parte desse montante foi alocada em fundos e em ativos de renda fixa.

A entrada de 36 bilhões de reais no primeiro trimestre, no entanto, não foi suficiente para impedir a queda no valor total sob custódia da companhia, que passou de 409 bilhões de reais no quarto trimestre para 336 bilhões de reais. A explicação para o número menor, segundo Bruno Constantino, diretor financeiro da XP, é que alguns clientes precisaram reestruturar suas carteiras. “Mas o impacto financeiro disso na receita é praticamente nulo”, afirmou em conversa com jornalistas.

A expectativa é de um aumento de mais de 60% na receita bruta no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Se a projeção se confirmar, a XP deve alcançar 1,6 bilhão de reais. O percentual é bem maior do que a meta anual de crescimento da receita bruta fixada em 35%.

A margem líquida ajustada, por sua vez, deve saltar de 18% para 22% no período analisado, permanecendo dentro da faixa estimada para os próximos três a cinco anos de algo entre 18% e 22%.

A XP anunciou ainda que tem bastante capital, cerca de 7 bilhões de reais em caixa, para conseguir navegar contra a tempestade financeira.