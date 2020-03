Nubank vai pagar compras de iFood e consultas para clientes

O banco digital Nubank criou um fundo de 20 milhões de reais para apoiar seus clientes durante a crise do coronavírus. Os recursos vêm da verba de marketing da fintech e de outros ganhos de eficiência e custearão atendimento médico e psicológico remoto via vídeo, pedidos de supermercados e farmácias, entre outros serviços.

Para isso, fechou parcerias com empresas como o Hospital Sírio-Libanês, o aplicativo de atendimento psicológico Zenclub, as empresas de delivery iFood e Rappi, e o aplicativo de produtos de pet shop Zee.Dog.

A iniciativa funciona assim: o cliente entra em contato com o banco, explica sua necessidade, e o Nubank direciona o cliente para um parceiro da iniciativa, na medida do possível.

Segundo o Nubank, sua equipe de atendimento está sendo treinada para ouvir as necessidades dos clientes e buscar formas de auxiliá-los. Os contatos podem ser feitos via telefone, chat e e-mail. As solicitações sobre os produtos do Nubank seguem sendo respondidas normalmente.

O Sírio-Libanês disponibilizou mil atendimentos em sua plataforma de teleorientação médica para os clientes da fintech. O banco vai usar parte da verba do fundo para continuar oferecendo o serviço de forma gratuita, através de vouchers para agendar uma consulta virtual na plataforma do hospital.

A parceria com a plataforma de atendimento psicológico Zenclub funcionará de forma semelhante. De acordo com a situação, a fintech vai disponibilizar vouchers para que seus clientes utilizem uma consulta na plataforma sem custo.

O Zee.Dog vai oferecer 20% de desconto para clientes da fintech na primeira compra pelo app. O Nubank custeará mais atendimentos médicos e itens para os pets, com vouchers de até 100 reais de desconto em compras no app, que funciona apenas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Já a parceria com iFood e Rappi funcionará via créditos que poderão ser usados para entregas de comida ou outras compras. “Todo o valor da compra e entrega serão pagos pelo Nubank”, diz o banco. A fintech também vai auxiliar clientes que não tenham familiaridade com os aplicativos para que garantir que o pedido seja feito. É possível ter mais informações sobre as parcerias aqui.

A empresa afirma ainda que está adotando medidas para minimizar os impactos do coronavírus na vida financeira de seus clientes. Casos relativos a empréstimo pessoal e pagamento da fatura estão sendo avaliados através dos canais de atendimento.