Nubank reformula programa de fidelidade e foca em viagens

Com o seu novo programa de fidelidade, a Nubank quer que os clientes deixem para trás sanduicheiras, torradeiras e outros aparelhos tão comuns a programas do tipo. A fintech aposta em viagens, restaurantes, serviços de streaming, entre outros, para atrair clientes ao Nubank Rewards, programa de fidelidade de cartão da startup que ganha atualização nesta terça-feira, 13.

Uma das principais alterações está na conversão de pontos em passagens aéreas – cada 80 pontos serão convertidos em R$ 1. Para outras categorias, a conversão é de 100 pontos para cada R$ 1. As trocas podem ser feitas em qualquer companhia aérea, data ou horário. Os clientes conquistam os pontos com gastos feitos com o cartão da empresa – para cada real gasto, o cliente ganha um ponto.”Queremos oferecer experiências úteis aos clientes, que não é o que acontece sempre com programas de fidelidade”, diz Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Além disso, a empresa deve anunciar em breve uma parceria com a Smiles para trocas de pontos por milhagem – os pontos da Nubank poderão ser levados ao programa. Segundo a executiva, outra categoria popular no programa é restaurantes. Qualquer estabelecimento identificado como tal na fatura do cartão poderá ser pago com pontos do Nubank Rewards – além disso, serviços como iFood e Rappi também podem ser pagos com pontos.

Outros parceiros da startup são Netflix, Uber, Amazon, Ingresso Rápido, Cabify, Evino, AMARO, Nike, Microsoft, Spotify e outros serviços de streaming. Ficam disponíveis na terça Airbnb, Ingresso.com, Petlove e LivUp. Atualmente, o Nubank Rewards conta com cerca de 500 mil clientes. Para participar, é necessário pagar uma mensalidade de R$ 19 ou R$ 190 no plano anual.

Facilidade

Outra aposta para o programa decolar é evitar burocracias comuns a programas de fidelidade. O uso de pontos funciona assim: qualquer compra feita no cartão da Nubank poderá ser abatida com pontos diretamente no aplicativo. Não é necessário pedir troca de pontos ou esperar a fatura.A empresa também reformulou a interface do app, que permite acesso fácil a parceiros e à utilização dos pontos.