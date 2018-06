Nubank libera NuConta para não clientes. Veja como abrir

São Paulo — Depois de ter passado no teste dos seis primeiros meses, o Nubank liberou nesta quarta-feira (13) a NuConta tanto para quem é cliente e ainda não tem a conta digital quanto para os interessados que ainda não têm o cartão roxo da fintech.

A NuConta permite transferências em tempo real e sem custo, pagamento de faturas, boletos e contas como luz, água e telefone. Ela é uma conta digital sem tarifas, e o dinheiro que fica nela rende até 100% do CDI com liquidez diária.

A abertura da NuConta para todos os clientes e não clientes, segundo o Nubank, foi possível com a atualização do design do app, que foi lançado em maio deste ano. Para solicitar a abertura da NuConta, os interessados devem se inscrever no site da fintech.

Nos seis primeiros meses de teste foram abertas 1,5 milhão de NuContas. Segundo David Vélez, fundador e CEO do Nubank, o período de testes ajudou a fintech a entender as principais necessidades dos clientes.

“Já no início dos testes, o Nubank adicionou a possibilidade de fazer depósitos via boleto, devido à demanda dos clientes que sofriam com altas tarifas de TED de outros bancos, que podem chegar a até 20 reais”, afirmou a fintech em nota.

“Esse crescimento expressivo da NuConta mostra que, mais uma vez, estamos conseguindo resolver dores reais dos clientes, que sofriam pagando taxas desnecessárias e recebendo muito menos do que seu dinheiro poderia render”, ressaltou Vélez.

Pelo rendimento da NuConta, o cliente não paga taxa alguma. Também é importante ressaltar que é uma conta pré-paga, ou seja, não tem cheque especial —o cliente não terá a opção de ficar com saldo negativo, só poderá usar o dinheiro que estiver na conta.

Além disso, pelo menos por enquanto, o Nubank não vai disponibilizar cartão de débito para quem tiver a NuConta. Em outubro do ano passado, quando anunciou a criação da conta digital, Vélez havia dito que isso poderia mudar, caso o Nubank sentisse que as pessoas precisam da ferramenta.

As transferências são 100% gratuitas —tanto entre NuContas quanto entre uma NuConta e outro banco. O cliente também pode fazer o pagamento da fatura do cartão Nubank através da NuConta a qualquer hora e em qualquer dia da semana, em poucos segundos. O limite do cliente será ajustado rapidamente após a confirmação do pagamento, não é necessário esperar um dia útil para isso.

“Desde que as primeiras contas foram liberadas, há cerca de seis meses, a NuConta já ajudou seus clientes a economizar até 300 milhões de reais em taxas de manutenção e transferências, já que não há nenhuma cobrança de taxa tanto para transferências entre NuContas quanto em TEDs para outros bancos. Cerca de 4 bilhões de reais já foram transacionados em NuContas”, afirmou a fintech.