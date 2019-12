Nubank libera função débito para pagamento de Uber e Ifood

São Paulo – Após liberar o pagamento de assinaturas da Netflix e do Spotify Premium com a função débito da NuConta, o Nubank anunciou, nesta quarta-feira (18), que ampliará a função para a Uber e IFood.

As transações estão sendo testadas por alguns clientes e será disponibilizada gradativamente para toda a base da NuConta a partir de fevereiro de 2020.

Quem deseja liberar a função débito do cartão terá que acessar o aplicativo do Nubank e fazer a solicitação. Já para pagar a assinatura da Uber e IFood tem que ter em mãos os números impressos no cartão com a função débito que você recebeu na página de pagamento das duas empresas.