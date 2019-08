Nubank libera cartão com função débito para todos os clientes

São Paulo – O Nubank libera a partir desta quinta-feira (15) o acesso à função débito para todos os clientes que fizerem o pedido. A funcionalidade está sendo testada desde dezembro do ano passado e já é usada por mais de 2,5 milhões de clientes da conta digital.

A partir desta quinta-feira, os clientes poderão requisitar o acesso à funcionalidade diretamente pelo app da fintech. Para solicitar o cartão, basta clicar em Configurações > Pedir Função Débito.

Para quem já tem o novo modelo de cartão contactless, que foi lançado em setembro do ano passado, a ativação do débito será automática após esse processo.

Desde que a função débito foi lançada, mais de 5 milhões de pessoas aderiram à NuConta, que já tem 8 milhões de clientes.

Nos últimos meses, a conta da fintech ganhou funcionalidades como a função Guardar Dinheiro, que ajuda no controle das finanças, e integração entre o app e a lista de contatos do celular, que permite transferências entre clientes em poucos cliques.

Além disso, os clientes da conta digital também têm a possibilidade de fazer aplicações em RDB do Nubank, que conta com a proteção do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) para depósitos de até 250 mil reais por CPF e instituição financeira.

Todo dinheiro depositado na NuConta rende mais do que a poupança, a 100% do CDI com liquidez diária.

Com a conta digital, também é possível fazer transferências gratuitas e ilimitadas para qualquer banco, pagar boletos, além de fazer a portabilidade do salário.