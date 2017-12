Nubank lança cartão virtual

São Paulo — A Nubank lançou nesta terça-feira (19) a versão virtual de seu aclamado cartão roxo. A novidade está disponível para clientes recém-aprovados, que ainda não receberam o plástico físico, e também para os clientes antigos.

“Tínhamos uma grande demanda dos clientes recém-aprovados pedindo para a nossa equipe de atendimento passar as informações do cartão, ainda em produção, para que começassem a usá-lo antes mesmo de ter seu cartão físico em mãos, para compras online. Criamos o cartão virtual justamente para facilitar esse processo e diminuir o tempo de espera pelo roxinho”, diz David Vélez, fundador e CEO do Nubank, em nota. “É nossa obrigação garantir uma compra segura, independente de ela ser física ou virtual.”

O cartão virtual do Nubank pode ser desbloqueado a partir do momento que o cliente tem seu cadastro finalizado com sucesso. Ele funciona como um segundo cartão, conectado à mesma fatura e limite do cartão físico.

Segundo a fintech, é possível cadastrar o cartão virtual em sites, apps e serviços digitais e, caso o cliente perca seu cartão físico ou por qualquer motivo precise reemiti-lo, não vai mais ter que alterar todos os cadastros ou esperar o cartão novo chegar. “Isso é principalmente útil no caso de compras recorrentes, que são uma tendência crescente na nossa base de clientes”, diz Vélez.

O novo recurso do Nubank foi lançado hoje e será disponibilizado gradualmente para os clientes Android, “até que em poucos meses ele esteja disponível para todos os clientes Nubank”, de acordo com a fintech.

Cartão virtual

O cartão virtual é o produto ideal para quem adora fazer compras online, mas já foi vítima de fraude ou tem medo que isso aconteça. Ele é indicado por especialistas em finanças pessoais nesses casos.

Disponíveis em quatro dos cinco maiores bancos do país, os cartões virtuais são, em geral, um espelho do seu cartão de crédito físico, só que mais seguros. Isso porque a cada nova transação as informações do cartão são alteradas —seja o número de identificação do produto ou o seu código de segurança— o que inibe a ação de golpistas.

As especificidades do cartão virtual variam de banco para banco, mas em alguns casos é possível, por exemplo, utilizar o produto até mesmo para pagar contas recorrentes, como Netflix e Spotify. Veja como funcionam os cartões virtuais nos principais bancos do país.