Nubank corta em 80% taxa de juros da fatura parcelada do cartão de crédito

O Nubank anunciou, nesta quinta-feira, 09, que reduziu em 80% os juros da fatura parcelada do cartão de crédito. Dessa maneira, a partir de hoje, os clientes poderão parcelar o pagamento da fatura em até 12 vezes, com juros de 1,9% ao mês.

A taxa de juros é válida para os clientes que não têm valores no rotativo do cartão de faturas anteriores e para faturas fechadas a partir de 1º de abril.

A fintech também ampliou o prazo para pagamento do empréstimo pessoal. Os clientes que estiverem com o pagamento em dia nesta modalidade de empréstimo poderão renegociar o crédito.

O prazo de pagamento pode ser prorrogado em 60 dias. Neste período, é mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa e IOF. Tanto o pedido de renegociação como o parcelamento da fatura pode ser feitos pelo app do Nubank.

“Sabemos que o atual momento já traz impactos financeiros para milhões de brasileiros. No Nubank, estamos fazendo a nossa parte e agindo para apoiar nossos clientes. As medidas que anunciamos hoje se somam aos esforços do movimento Pessoas Primeiro e reforçam nosso compromisso de gerar um impacto positivo na vida de nossos usuários”, afirma David Vélez, presidente e fundador do Nubank.