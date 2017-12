Novo app permite alugar carro por mês sem limite de quilometragem

São Paulo – Um novo aplicativo permite alugar carro por mês, a um preço fixo, sem limite de quilometragem. O Vai.car foca em quem busca mobilidade sem ter veículo próprio e em quem precisa do automóvel para trabalhar como motorista de aplicativos de transporte.

Por enquanto, o serviço funciona apenas em São Paulo. Para contratar, o cliente acessa o aplicativo, tira uma foto da carteira de motorista e, em até 72 horas após a confirmação do cadastro, o serviço promete entregar o carro no endereço do cliente. A empresa analisa o histórico de direção e de antecedentes criminais.

Para alugar o veículo, não é necessário comprovar renda nem depositar caução. Todos os automóveis são sedãs intermediários, como Fiat Grand Sienna, Renault Logan e Volkswagen Voyage. O aluguel mensal custa 999 reais no primeiro mês e 1.599 reais nos meses seguintes. Manutenção e documentação do carro, IPVA e seguro estão incluídos no preço fixo.

“Lançamos o serviço para quem está mais interessado em ter mobilidade do que em ter um carro”, explica o investidor da Vai.car Pierre Schurmann, fundador da Bossa Nova Investimentos.

A Vai.car foi lançada em abril em Atlanta e Miami, nos Estados Unidos, pelo empreendedor brasileiro JP Galvão. A empresa chega agora a São Paulo com investimentos da Bossa Nova, do Banco BMG e de investidores-anjos. No Brasil, a startup é dirigida por Helio Netto, que foi diretor-executivo da locadora Hertz por 18 anos.