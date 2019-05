Novo app do Itaú transfere dinheiro usando limite do cartão de crédito

São Paulo — O Itaú lançou nesta segunda-feira (13) o iti, um aplicativo de pagamentos que permite fazer transferências para qualquer pessoa usando um código digital ou a sua lista de contatos, de graça. As operações também podem ser feitas com cartões de crédito de qualquer banco — a pessoa recebe na hora e você só paga na fatura.

“O iti foi desenhado para ser um produto totalmente sem barreiras. Não precisa comprovar renda nem esperar muito tempo para ser aprovado”, diz Lívia Chanes, diretora do iti. “Um dos pilares do nosso modelo é a liberdade, por isso não precisa ser correntista do Itaú.”

“É o que nós acreditamos que seja o futuro do mercado. É uma plataforma digital que oferta produtos de pagamento. Crédito, incluindo cartões, seguros, investimentos. Tudo em arquitetura aberta”, diz Márcio Schettini, diretor geral do banco de varejo do Itaú Unibanco.

As pessoas físicas podem se cadastrar na plataforma com uma selfie e, em seguida, já estão aptas para carregar a conta via transferência ou até boletos. Assim, podem fazer pagamentos ou transferências.

Os saques e transferências externas serão gratuitos até o fim deste ano — depois disso, podem ser cobrados. Em princípio, as transferências ficam limitadas a mil reais por dia, o que cobre mais de 90% da demanda. O iti vai aumentar o limite aos poucos, conforme o uso do app pelos clientes.

Como o pagamento via QR code não é exatamente uma novidade, e outros apps já oferecem o serviço, como o PicPay, uma vantagem para o cliente iti pode ser o uso do limite do cartão de crédito de qualquer banco para fazer transferências e pagar somente no vencimento da fatura.

A experiência iti também pode ser vantajosa para o público desbancarizado — pessoas que têm dinheiro, mas não têm conta em banco e, portanto, não conseguem fazer pagamentos e transferências digitais.

A grande vantagem do iti é para os lojistas, que poderão usar máquininhas da Rede (outras máquininhas também poderão aceitar o iti no futuro) para receber pagamentos.

Nesse caso, não há mensalidade nem taxa de antecipação de recebíveis. O lojista paga apenas 1% por operação e recebe o dinheiro em até um dia útil.

Os recebimentos dos lojistas também podem ser transferidos para qualquer instituição financeira ou permanecer no iti, já que com a plataforma não é necessário ter conta em banco.

O iti estará disponível para smartphones iOS e Android no terceiro trimestre de 2019.