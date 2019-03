Norwegian Air começa a operar no Brasil com voos até 45% mais baratos

São Paulo — Depois da chegada da chilena Sky, que baixou os preços dos voos do Brasil para o Chile, é a vez da empresa aérea de baixo custo Norwegian Air, da Noruega, começar a operar por aqui. A estreia da companhia no Brasil será em 31 de março, a partir do Aeroporto do Galeão, no Rio.

A norueguesa vai atuar em rotas que ligam o Rio a países da Escandinávia e outros destinos do Hemisfério Norte, como Inglaterra, Espanha e Estados Unidos. Mas será mesmo que o preços vão valer a pena?

A pedido do site EXAME, o buscador de passagens aéreas Viajala analisou os valores cobrados pela Norwegian e suas principais concorrentes no Brasil. O voo inaugural dos noruegueses no país é no dia 31 de março, partindo do Rio de Janeiro com destino a Londres. Eles apresentam o melhor preço no trecho do voo direto desse dia e de toda a primeira semana de abril: 1.051 reais.

Voando com a Norwegian na semana de lançamento do voo, a economia economia no trecho de ida é de 38% a 57%, quando comparado com o valor praticado por outras empresas, segundo o levantamento do Viajala.

“A Norwegian é uma das principais low cost da Europa, o que vai abrir cada vez mais o nosso mercado para esse tipo de empresa”, diz Eduardo Martins, diretor nacional do Viajala. “Quem ganha é o consumidor, já que os preços tendem a ficar mais competitivos e surgem mais opções de horários, aeroportos e escalas para escolher.”

Outros voos

A frequência de saída será inicialmente às quartas, sábados e domingos na primeira semana e, depois, segundas, quartas, sábados e domingos, sempre às 22h25 (de Brasília). O retorno será às segundas, quartas, sextas e domingos.

O buscador analisou todas as datas do mês de abril com disponibilidade de voos de ida e volta do Rio de Janeiro para Londres pela Norwegian e concluiu que, nas datas em que a companhia está no páreo, ela apresenta o melhor preço absoluto (entre voos diretos e com escala) em 70,5% das vezes. Nas outras 29,5%, ela apresenta o menor preço no voo direto.

Na British Airways, empresa que mais comumente opera voos diretos para Londres, saindo do Aeroporto do Galeão, a tarifa chega a ser 41% mais cara que a da Norwegian, nas mesmas datas, segundo o Viajala.

Já os voos que saem do Galeão com destino a Oslo, na Noruega, sede da companhia, e Copenhagen, na Dinamarca, devem operar com ida às segundas, quartas e sábados, retornando ao Rio às segundas, quartas e sextas-feiras.

Nas datas de abril em que a Norwegian já disponibiliza voos de ida e volta para essas duas cidades, o buscador concluiu que eles são os mais baratos em 100% das vezes.

Os valores operados pelas companhias aéreas KLM e Lufthansa para Oslo, empresas que fazem essa rota mais frequentemente, chegam a ser até 41% mais caros que os apresentados pela Norwegian. Já para Copenhagen, os preços da Lufthansa, principal operadora da rota, são até 45% mais altos que os da low cost norueguesa.

Menos conforto

Viajar de avião com uma empresa aérea de baixo custo é bom para o bolso, mas o viajante tem que estar ciente de que o conforto pode não ser o mesmo que o oferecido por uma companhia aérea com tarifas “normais”.

“A Norwegian não oferece refeições, marcação de assento e nem despacho de bagagem nessa tarifa”, alerta o diretor do Viajala. “Cabe ao viajante estar atento às regras para decidir o que lhe é mais importante, se é a economia ou o conforto, para que ele tome uma decisão de compra mais consciente”.