Nissan convoca Pathfinder e Frontier para recall

São Paulo – A Nissan convocou para recall no Brasil os proprietários dos modelos Pathfinder e Frontier, fabricados entre 2006 e 2009, por conta de um problema no chicote elétrico do banco do motorista.

Todos as 783 unidades (577 da Pathfinder e 206 da Frontier) foram importadas da Espanha e, recentemente, foi detectado mau funcionamento do chicote do banco, que poderia ser acionado de forma involuntária ou não funcionar.

De acordo com comunicado da Nissan, não foi registrado nenhum incidente por conta do defeito.

Os proprietários da Frontier, com chassi entre VSKCVND40U0119404 e VSKCVND4070144648, e da Pathfinder com chassi entre VSKJVWR5160033514 a VSKJVWR5190338686 podem agendar o serviço em uma concessionária da marca a partir desta segunda-feira (2).

Para maiores informações, a Nissan disponibiliza o telefone 0800 0111090 e o site oficial.