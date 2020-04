Nascidos em julho e agosto podem sacar auxílio de R$ 600 hoje

O saque do auxílio emergencial, no valor de R$ 600, está disponível a partir desta quinta-feira, 30, para os trabalhadores nascidos em julho e agosto. O saque em espécie é para o beneficiário que recebeu o crédito do Auxílio Emergencial na Poupança Social Digital. O valor pode ser retirado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.

Para realizar o saque, é preciso atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login, selecionar a opção “saque sem cartão” e informar o valor a ser retirado. O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas, que deve ser utilizado nos caixas eletrônicos, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Para acessar a funcionalidade do saque sem cartão, a Caixa liberou uma nova versão do aplicativo CAIXA Tem. A atualização já está disponível para download. Além da funcionalidade “saque sem cartão”, a nova versão do aplicativo também traz ampliação da capacidade de acessos simultâneos, disponibilizando uma previsão de atendimento aos usuários que não conseguirem acesso imediato nos horários de maior utilização.

Saque escalonado

O saque em dinheiro está escalonado visando evitar aglomerações nas agências e lotéricas. A Caixa reforça que escalonamento foi pensado para evitar a busca massiva às agências, no momento em que se recomenda evitar aglomerações.

Entretanto, nos últimos dias, as agências em diversas partes do país registram grandes filas e aglomerações de pessoas que não fazem parte do público alvo do atendimento presencial, ou seja, clientes em busca de serviços essenciais (como saque do seguro desemprego e Bolsa Família sem cartão, desbloqueio de senhas etc).

Veja o calendário abaixo:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Outros bancos

O calendário acima é apenas para o trabalhador que teve a Poupança Digital aberta automaticamente pela Caixa. Quem optou por receber o auxílio emergencial em outro banco ou na conta já existente na Caixa pode fazer o quanto antes.